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Spor

Altınordu - Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)   STAT: Bornova HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Ahmet Ayaz (xx), Kemal Elmas (xx) ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Musa Caner (xxx), Seydi (xxx), Yusuf Yalçın (xx), Ali Mert (xxx), Enis (xx) (Dk

20 Eylül 2017 23:07

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

 

STAT: Bornova

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Ahmet Ayaz (xx), Kemal Elmas (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Musa Caner (xxx), Seydi (xxx), Yusuf Yalçın (xx), Ali Mert (xxx), Enis (xx) (Dk. 77 Barış xx), Berk (xx) (Dk. 67 Yusuf Acer xx), Oğulcan (xx), Alican (xxx), Berkay (xx) (Dk. 77 Onur xx), Fatih (xxx)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Ozan (x) - Dursun (xx), Anıl (x), İsmail (x) (Dk. 76 Sercan x), Gökhan Sürücü (xx), Güven (x), Gökhan Cingirt (x), Muhammed Uğur (x) (Dk. 58 Serkan x), Safa Ali (xx), Tolgahan (xx), Salih (x) (Dk. 81 Olgun x)

GOL: Dk. 13 Fatih (Altınordu)

SARI KARTLAR: Onur (Altınordu), Dursun (Sultanbeyli)

 

Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında Altınordu evinde Sultanbeyli Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek tur atladı. İzmir ekibinin golünü 13\'üncü dakikada Fatih kaydetti.

3\'üncü dakikada Altınordu atağında soldan Ali Mert’in yerden ortasında kale önündeki Fatih’in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

13\'üncü dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan çizgiye inen Caner’in ortasında penaltı noktası üzerindeki Fatih bekletmeden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

27\'nci dakikada Caner, sağdan yerden kesti. Ceza yayı üstündeki Alican’ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

44\'üncü dakikada Sultanbeyli Belediyespor’un sol çaprazdan kazandığı frikikte İsmail müthiş vurdu, kaleci Ali Emre aynı güzellikte topu kornere çeldi. İlk yarı Altınordu’nun 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

61\'inci dakikada Altınordulu Enis’in sağ çizgiden yerden pasında kale önündeki Fatih’ten önce araya giren savunma topu kornere gönderdi.

73\'üncü dakikada Sultanbeyli atağında Anıl ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Ali Emre uzanarak topa sahip oldu.

85\'inci dakikada konuk ekipten Serkan’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Emre, köşeye giden topu son ana çıkardı. Maçı 1-0 kazanan Altınordu tur atladı.

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