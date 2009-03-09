Altınoluk Belediye Başkanı Aynur serbest

Balıkesir'in Altınoluk beldesinde "ihalesiz araç alımı" iddiasıyla tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Aynur tahliye edildi



Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesinde "ihalesiz araç alımı" iddiasıyla tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Aynur, avukatının mahkemeye yaptığı talebin kabul edilmesi üzerine tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, Altınoluk Belediye Başkanı İsmail Aynur ve ihale komisyonunda görev alan 5 görevli ile iş adamları Muzaffer S. ve ortağı Mehmet Ç, geçen yıl temmuz ayında yapılan ancak gerçekleşmeyen bir traktör alımı ihalesiyle ile ilgili 3 Şubat 2009 tarihinde gözaltına alındı.



Sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Belediye Başkanı İsmail Aynur ile iş adamları Muzaffer S. ve ortağı Mehmet Ç. tutuklanırken, ihale komisyonunda görevli 5 belediye çalışan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi, "davanın tensip aşamasında", sanık avukatlarının tahliye talebini "İddianamenin 6 mart cuma günü" mahkemeye ulaşması üzerine değerlendirdi. Mahkeme heyetince yapılan değerlendirme sonucu sanıkların tahliye edilmesi kararlaştırıldı.



Bu kararın ardından 33 gündür tutuklu bulunduğu Burhaniye Cezaevi'nden tahliye edilen İsmail Aynur'u, yakınları ve partililer karşıladı.



Aynur, belediye önünde toplanan yaklaşık 800 partili tarafından davul zurna eşliğinde halaylarla karşılandı. Kalabalık burada, `Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek', `İnadına CHP, inadına sol' sloganları attı.



İsmail Aynur, CHP'nin Altınoluk Belediye başkanı adayı Hasan Özpolat için hazırlanan seçim minibüsüyle davul zurna eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki seçim bürosuna geldi. Aynur, burada yaptığı konuşmada, ``36 gündür içerdeyiz. Tutukluyduk, hükümlü değildik. İnşallah hükümlü de olmayacağız. Her ne kadar baskı olursa olsun, yasa var, hukuk var. Ben buna inanıyorum, buna güveniyorum. İhalesi olmamış bir traktörden dolayı bizi aldılar. 36 gün sonra adelet yerini buldu, bıraktılar. Ben şu anda açıkta bir belediye başkanıyım, yani sizden biriyim. Ancak burada bir emek var. 15 yıl belediye başkanlığı, 5 yıl belediye meclisi üyeliği olmak üzere 20 yıllık bir emek var. Bu emek, partimin adayı Hasan Özpolat'a emek vermeye devam edecektir. Heyecandan cümleyi tamamlayamadım belki. Ama ben bugün burada bu kalabalığı görmek istiyordum. Bu Altınoluk'u kenetlenmiş olarak görmek istiyordum. Hasan Özpolat'la yan yana olmak istiyordum. Allah buna bana nasip etti. Bundan sonra beni bir daha tutuklasalar ne olur, tutuklamasalar ne olur?'' dedi.



Aynur, ``Aramıza nifak tohumu saçmaya çalışabilirler. Bu yapılabilir. Bu sermayenin birz oyunudur zaten. Bizim aramızı açamayacaklar. Biz dimdik ayakta olacağız, Altınoluk her zaman dimdik ayakta olacak. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Kimse İsmail Aynur ve ekibine `hırsız' diyebildi mi? Ben 20 yıl sizi alnınız ak, başınız dik gezdirdim. Hasan Özpolat arkadaşımızın da aynısını yapacağını biliyorum, adım gibi bunu biliyorum. Tüm gücümle, tüm desteğimle Hasan arkadaşımın yanındayım'' diye konuştu.



Aynur, partililerin seçim bürosunun önünde kurban kesip, kanını alnına sürmesinden sonra, partililere taşkınlık yapmamaları konusunda uyarı da bulunup izin isteyerek evine gitti.

