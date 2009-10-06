Altınok: Olayları biz başlatmadık!

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok IMF-Dünya Bankası toplantıları nedeniyle İstanbul'da gerçekleştirilen protestolar ve polisin müdahalesini değerlendirdi.



- STK'ların içine karıştılar ve buna izin verildi,

- Biz başlatmadık,

- Polis sağduyulıu davranmasaydı olaylar büyürdü,

- STK'lar sınavı geçemedi,

- Şunu net olarak söyleyebilirim ki güç kullanımında orantılıydık,

- Art niyetli gruplara müsade etmeyeceğiz. Aynı şekilde müdahale edeceğiz.

Protestoların olaysız geçmesi için hazırlıklar yapıldı. Polis de haftalardır hazırlanıyordu. Neden işler planlandığı gibi gitmedi?



Bugünkü olaylara gelmeden önce biraz geriye gitmekte fayda var. Göstericiler açık olarak, eyleme hazır olduklarını, maskelerinin olduğunu ve her türlü müdahaleye hazırlıklı olduklarını söylemişlerdi.

IMF'yi protesto etmek isteyen KESK ve DİSK yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde, protesto için yer gösterdik ve yardımcı olacağımızı söyledik. Protestolar için Valilik tarafından 14 ayrı nokta belirlendi. Yasal hakkını kullanmak isteyenlere yardımcı olacağımızı söylemiştik. Yasa dışı örgütlerin çalışmalarında edindiğimiz intiba, çatışma için gelen grupların olacağı yönündeydi.

Sivil toplum örgütleri hiçbir müdahale görmedi. Yasa dışı örgütler, sivil toplum örgütlerini arasına karışarak polisin hazır olmadığı bir ortamda molotoflu ve gaz tüfekli saldırılarda bulundu.

Sivil toplum örgütlerini uygun yere uygun şekilde yürüterek yasal haklarını kulalnacaklarını düşünürken saldırılarla karşılaştık. Grupların çatışma için geldiği ortaya çıktı. Tabi ki arzu edilmeyen şeylerdi ama biz başlatmadık.

Daha önce de benzer şeyler oldu. Provakasyona gelmiş olmuyor mu polis? Yaşananlar diğer protestocularu da etkileniyor; neden ayırt edemiyoruz?

Yasa dışı gruplar çatışmaya girdiği takdirde, sivil toplum örgütleri ile bu grupları ayırmamız gerekir tabi ki ama biz sivil toplum örgütlerine 'yasa dışı grupları içinize almayın' demiştik. Ama içlerine aldılar. KESK ve DİSK'in içine sızmak suretiyle saldırıyı gerçekleştirdiler. Bu olmasaydı saldırıyı yapamayacaklardı. Polisin müdahalesi nedeniyle daha büyük olaylar engellendi. Sivil toplum örgütlerini korumak için de müdahale ettik. Polis sağduyulıu davranmasaydı olaylar büyürdü.

Cam çerçeve kıran gruplara müdahale etmek zorundayız. Aşırı güç kullanılmadı. Polismiz buarada sağduyulu davrandı ve vahim olayların önüne geçmiş oldu.

Sayın Altınok, görüntüler normal mi diyorsunuz? 1 Mayıs'ta yaşadığımız ve bir daha tekrarlanmasın dediğimiz görüntülerin aynısı değil mi?

Biz, STK'lara 'bu etkinliği rahat geçirebilirseniz, olaysız geçerse 1 Mayıs'ın provası olur' demiştik. Maalesef olmadı.

Bu yaşananların bir daha tekrarlanmaması için ne gibi dersler çıkarıyorsunuz? Görüntülerde göstericilere girişen vatandaşlar size yardımcı oluyor mu?

Ben de seyrettim... Polisin olduğu yerde vatandaşın muhatap olmaması gerekir. Birebir müdahale bizim de işimizi zorlaştırıyor. Spontane gelişen bir olaydır ve polis de uyarmıştır. Tabi ki tasvip etmiyoruz. Biz güç kullanımında orantılıydık bunu net olarak söyleyebilirim.

Olaydan sonra cam kıran, taş atan, molotof atan, hasar veren 103 göstericiden birçoğunun, bu tür olaylara daha önce de karıştığı hatta terör de dahil kayıtlarının olduğunu görüyoruz. Kamu malına zarar verilmiştir. Bunların amacı IMF'i protesto etmek değil, polisle Taksim'de çatışmaya girmektir.

Dünya basını, 'polis jopladı' dedi. Bir takım provakatörleri eleştirelim ama polis açısından ihmali olanlar konusunda ne diyecekesiniz?

Şiddet yanlısı grup çatışmaya geliyor, molotof, sapan, gaz maskesi getiriyor. Taş getiriyor...

Yarın için bir şey bekliyor musunuz, önleminiz ne?

Değerlendirmemizi yapıyoruz. Sivil toplum örgütlerinin yine protesto gösterileri yapacağını biliyoruz. Art niyetli gruplara müsade etmeyeceğiz. Aynı şeklide müdahale edeceğiz. İyi niyetli olan sivil toplum örgütlerinden, böyle kişileri aralarına almamalarını istiyoruz. Yasal haklarını, kendilerine gösterilen yerlerde kullansınlar.

Ben son olarak, İstanbul'daki gösterilerde, polisimize sağduyusu nedeniyle teşekkür ediyorum. Amirler ve müdürlerle birlikte rahat olmamakla birlikte sağduyulu davranıp, telafisi mümkün olmayan olaylara müsaade edilmediği için teşekkür ediyorum.