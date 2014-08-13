Altınla kanser tedavisi

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada küçük altın parçalarının saldırgan beyin kanserlerinin tedavisini geliştirebileceği sonucuna varıldı.

BBC Türkçe’de yer alan bir habere göre, yeni teknikte uzmanlar kemoterapi ilaçlarıyla kaplı çok küçük altın küreler geliştirdi. Bu çok küçük altın küreler tümörlü hücrelere zerk edildiğinde, kanserli hücrelerin çoğalması durdu ve çok sayıda kanserli hücre öldü. Uzmanlar bu yöntemle tedavisi zor kanserli hücrelerin hedef alınabileceğini umuyor.

Örneğin glioblastoma multiforme çok sık görülen, İngiltere'de her yıl 4 binden fazla yetişkini etkileyen bir kanser türü. Bu tür kansere yakalananların çoğu teşhisten ortalama beş yıl sonra hayatını kaybediyor. Araştırmacılar bu yeni yöntem için nanoküreler yarattı. Söz konusu nanoküreler bir saç telinin eninden dört milyon kat daha küçük. Sık kullanılan bir kemoterapi ilacı olan cisplatin ile kaplı kürenin ortasında küçük altın parçaları bulunuyor.

İnsanlardan alınan beyin tümörü örnekleri üzerinde yapılan denemelerde kürelerle yapılan tedavinin normal radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin etkisini ve tüm kanserli hücrelerin öldürülebilmesi şansını arttırdığı görüldü.

İnsanlar üzerinde deneme iki yıl sonra

Araştırma sırasında kanserli hücrelere bir doz radyoterapi uygulandı. Radyoterapi kanserli hücrelere saldırmanın yanı sıra, altın çekirdek içindeki elektronları uyardı. Uyarılan elektronlar da kanserli hücrenin DNA yapısının çözülmesini tetikledi. Tedaviyle birlikte küreyi kaplayan kemoterapi ilacı cisplatin de zayıflatılmış tümöre saldırdı. 20 gün sonra tedavi edilen örneklerde kanserli hücreye rastlanmadı.

Uzmanlar tekniğin umut vadetmekle birlikte, standart tedavi sürecinin bir parçası olması için daha çok sayıda deneme yapılması gerektiğini belirtiyor.

Araştırmacılar insanlar üzerindeki denemelerin iki yıl içinde başlamasını umuyor