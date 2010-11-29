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Ekonomi

ALTININ ATEŞİ DÜŞMÜYOR İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 20:17

-ALTININ ATEŞİ DÜŞMÜYOR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Uluslararası piyasalarda onsu 1.400 dolar seviyelerinden geri gelen altının ateşi yurt içinde sürüyor. 9 Kasım Salı günü uluslararası piyasalarda onsu 1.424,65 doları görerek tarihi seviyeleri test eden altının fiyatı, yurt içinde de rekorlar kırmıştı. İstanbul Altın Borsası'nda 23 Kasım 2010 tarihinde de TL/KG olarak İAB endeksi rekor kırarak 65.300 puanı görmüştü. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türleri de bu artıştan etkilendi. Çeyrek altının fiyatı bugün 108,85 lirayı bulurken yarım ziynet 216,20 lira ve lira ziynetin değeri ise 431,40 lirayı buldu.

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