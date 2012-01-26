-Altının onsu 1.730 doları aştı İSTANBUL - (A.A) - 26.01.2012 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.730,45 dolara çıkarak bu yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Dünkü kapanışını 1.710,60 dolardan gerçekleştiren altının ons fiyatı daha sonra 1.718,86 dolara kadar çıkmış ve 2012 yılının en yüksek seviyesini görmüştü. Daha sonra günün en düşük seviyesi olan 1.703,29 dolara inen altın ardından yukarı yönlü bir hareket izledi. Külçe altının ons fiyatı önce 1.727,25 dolara kadar çıkarak 1.730 dolara yaklaştı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı daha sonra artışını sürdürerek 1.730,45 dolara ulaştı. Bu yılki en yüksek değerine ulaşan altın böylece 2011 yılı kapanışına göre yüzde 10,40 oranında artış göstermiş oldu. Altının onsu 4 Ekim 2011 tarihinde 1.921,05 dolar ile rekor kırmıştı.