T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altının onsu 1.730 doları aştı İSTANBUL

26 Ocak 2012 19:07

-Altının onsu 1.730 doları aştı İSTANBUL - (A.A) - 26.01.2012 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.730,45 dolara çıkarak bu yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Dünkü kapanışını 1.710,60 dolardan gerçekleştiren altının ons fiyatı daha sonra 1.718,86 dolara kadar çıkmış ve 2012 yılının en yüksek seviyesini görmüştü. Daha sonra  günün en düşük seviyesi olan 1.703,29 dolara inen altın ardından yukarı yönlü bir hareket izledi. Külçe altının ons fiyatı önce 1.727,25 dolara kadar çıkarak 1.730 dolara yaklaştı.  Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı daha sonra artışını sürdürerek 1.730,45 dolara ulaştı. Bu yılki en yüksek değerine ulaşan altın böylece 2011 yılı kapanışına göre yüzde 10,40 oranında artış göstermiş oldu.  Altının onsu 4 Ekim 2011 tarihinde 1.921,05 dolar ile rekor kırmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24