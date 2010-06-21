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Ekonomi

Altının ons fiyatı 1265'i görerek rekor kırdı

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.265 doları görerek yeni bir rekor kırdı.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1.265 doları görerek yeni bir rekor kırdı. Altın, doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Kapalıçarşı'da ise geriledi.

Altın fiyatları cuma günü yüzde 1 yükselerek haftayı 1.256 dolardan tamamlamıştı.

Bu sabah itibariyle 1.265'li seviyeleri gören altın için bu rakamlar aynı zamanda tarihi zirve seviyeleri.

Altın fiyatlarında yılın başından itibaren yükseliş yüzde 15'i geçti.

Güvenli liman olarak da nitelendirilen altına olan talep, son dönemde fiyatların yükselmesinde en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar altında 1.300 hedefine dikkati çekiyor.

Altın Kapalıçarşı'da geriledi

Kapalıçarşı'da geçen haftayı 63,00 liradan kapatan 24 ayar külçe altının gramı bugün 62,90 liraya geriledi.

Cumhuriyet Ata Lira 421 liradan satılırken, çeyrek altın da 104 liradan işlem görüyor.

Piyasa uzmanları, altının onsu uluslararası piyasalarda 1,263 dolar ile rekor kırarken, yurt içi piyasada altın fiyatlarının gerilemesinin, doların Türk lirası karşısında değer kaybetmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Cuma günü kapanışta 1,5620 lira olan dolar güne 1,5500 liradan başlamıştı.



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