Altının kilogramı 911 bin 550 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 911 bin 550 liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 907 bin lira, en yüksek 922 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 911 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 347 milyon 815 bin 455,16 lira, işlem miktarı ise 379,90 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 384 milyon 772 bin 275,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: