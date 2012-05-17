Altının kilogramı 91 bin 150 liraya yükseldi!

İstanbul Altın Borsası (İAB) Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,78 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 91 bin 150 lira oldu.

Altın piyasasında 8 işlemde 4 milyon 550 bin 190 liralık, 59 işlemde 117 milyon 547 bin 20,93 dolarlık, 1 işlemde 1 milyon 514 bin 519,95 avroluk hacim oldu.

Gümüş piyasasında 1 işlemde 2 milyon 169 bin 450 liralık, 1 işlemde 393 bin 242,19 dolarlık hacim gerçekleşti.

İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, ONS Kıymetli, Rona Döviz, Kaloti Jewellery ve Kuveyttürk olarak sıralandı.

Birinci ve ikinci seanslarda bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

İAB TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

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Önceki Kapanış 90.625,00 1.541,60 1.209,00

En Düşük 90.620,00 1.548,00 1.214,00

En Yüksek 91.540,00 1.569,00 1.214,00

Kapanış 91.150,00 1.569,00 1.214,00

Ağırlıklı Ortalama 91.003,80 1.550,77 1.214,00

İşlem Miktarı (Kg.) 50 2.357 38

İşlem Sayısı 8 59 1

İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) 4.550.190,00 117.547.020,93 1.514.519,95

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.446

Toplam İşlem Adedi 68

İAB Endeksi Önceki Kapanış 3.545

İAB Endeksi Bugünkü Kapanış 3.608

İAB Endeksi Değişim (yüzde) 1,78

(MBİ-ZK)