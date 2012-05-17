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Ekonomi

Altının kilogramı 91 bin 150 liraya yükseldi!

İAB endeksi yüzde 1,78 değer kazandı

17 Mayıs 2012 23:10

 

İstanbul Altın Borsası (İAB) Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,78 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 91 bin 150 lira oldu.
 
Altın piyasasında 8 işlemde 4 milyon 550 bin 190 liralık, 59 işlemde 117 milyon 547 bin 20,93 dolarlık, 1 işlemde 1 milyon 514 bin 519,95 avroluk hacim oldu.
 
Gümüş piyasasında 1 işlemde 2 milyon 169 bin 450 liralık, 1 işlemde 393 bin 242,19 dolarlık hacim gerçekleşti.
 
İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, ONS Kıymetli, Rona Döviz, Kaloti Jewellery ve Kuveyttürk olarak sıralandı.
 
Birinci ve ikinci seanslarda bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle:
 
 
İAB                              TL/KG         DOLAR/ONS     AVRO/ONS
 
---------------------         ----------       ---------    ----------
 
Önceki Kapanış                 90.625,00        1.541,60     1.209,00
 
En Düşük                       90.620,00        1.548,00     1.214,00
 
En Yüksek                      91.540,00        1.569,00     1.214,00
 
Kapanış                        91.150,00        1.569,00     1.214,00                  
 
Ağırlıklı Ortalama             91.003,80        1.550,77     1.214,00
 
İşlem Miktarı (Kg.)                   50           2.357           38    
 
İşlem Sayısı                           8              59            1
 
İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro)  4.550.190,00  117.547.020,93 1.514.519,95     
 
Toplam İşlem Miktarı (Kg)          2.446
 
Toplam İşlem Adedi                    68
 
İAB Endeksi Önceki Kapanış         3.545
 
İAB Endeksi Bugünkü Kapanış        3.608
 
İAB Endeksi Değişim (yüzde)         1,78
 
(MBİ-ZK)
 
 

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