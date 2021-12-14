Altının kilogramı 822 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 822 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 809 bin lira, en yüksek ise 825 bin 780 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 822 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 287 milyon 179 bin 523,69 lira, işlem miktarı ise 1.574,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 303 milyon 432 bin 412,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve T. Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: