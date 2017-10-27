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Ekonomi

Altının gramı tarihi zirvesini gördü

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor

27 Ekim 2017 15:13

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altının gramı 156,2 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını da 1.046 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün akşam (26 Ekim 2017) 156,8 lirayla rekor kırmasının ardından bugün 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 155,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 azalışla 1.265,6 dolardan işlem görüyor.

 

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