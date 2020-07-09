Altından rekor üzerine rekor: 400 lirayı da geçti

Çarşamba günü 397 liraya çıkarak rekor kıran gram altının fiyatı Perşembe 400 lirayı da aşarak 400,70 lira oldu. Gram altın yıla 290 liradan başlamıştı.

Altının yükselişini Koronavirüs salgınıyla başlayan güvenli varlıklara yatırım eğilimi tetikledi. Savaş, salgın, kriz dönemlerinde yatırımcılar riskli olarak gördükleri varlıklardan çıkarak altına yatırım yapıyor. Bu eğilimin etkisiyle altının uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da 1.800 doları aştı. Perşembe öğle saatlerinde ons altın spot piyasada 1.813 dolardan işlem görüyordu.

Kapalıçarşı fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 400,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gram) 400,70 liradan, 2 bin 639 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 660 liradan, 365,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369,30 liradan, 2 bin 579 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 599 liradan, bin 290 liradan alınan Yarım Ziynet bin 300 liradan ve 645 liradan alınan Çeyrek Ziynet 650 liradan satılıyor.