Altından kaçış başladı

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Geçen haftayı 1.713 dolar seviyesinden kapatan altının onsu uluslararası piyasalarda değer kaybetmeye devam ediyor. Haftaya 1.700 doların altında 1.680 dolar seviyelerinden başlaşan altın, bugün 1.610 dolara kadar geriledi. Altında geçen haftaya göre değer kaybı yüzde 6,04’ü buldu. Altın onsu kasım ayında yukarı yönlü bir seyir izlemiş ve ay içinde 1,803,08 dolara kadar çıkmıştı.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki değer kaybını AA muhabirine değerlendirdi.Avro bölgesindeki tedirginliklerin özellikle borçlu ülkelerin daha yüksek faizle borçlanmasına neden olduğunu anlatan Yıldırımtürk, son iki günden bu yana İtalya ve İspanya’da yapılan tahvil satışlarında avro bazında yüzde 7’lere dayanan faizin söz konusu olduğunu söyledi.Yatırımcının görünen bir kara doğru yöneldiğini ifade eden Yıldırımtürk, şunları kaydetti: "Büyük yatırımcılar Avrupa’da emtialardan çıkıyor, tahvile yöneliyor. Bu nedenle altında geri çekilme var. Bundan sonra da gerileme devam edecek. 2012’nin ilk 6 ayı en azından tüm dünya piyasalarında bir durgunluk beklentisiyle altın geriliyor. 1.615 dolarlarda bir destek var. Bunun kırılması halinde ilk etapta 1.600 dolara, sonra 1.575 dolara ve kademeli olarak 1.570 dolara kadar gerileyebilir." Yurt içi piyasanın ise dolar/TL ve altının ons fiyatıyla şekillendiğini belirten Yıldırımtürk, bu çerçevede içeride de gerilemenin sürdüğünü söyledi.Yıldırımtürk, "Burada da alıcıdan ziyade satıcılar olduğunu görüyoruz.Eylül ayında yüksek fiyatlardan almış olanlarda telaş var. İçerde satış baskılı bir seyir görüyoruz" dedi.Yıldırımtürk, yıl sonuna doğru büyük yatırımcıların içeride pozisyonlarını kapattığını ve işlem hacimlerinin gerilediğini bildirdi.