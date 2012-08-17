Altında yükseliş sürüyor

Yükselişini sürdüren altının onsu 1620 dolara yaklaştı. Analistler 1630 dolar seviyesine dikkat çekiyor.



Uluslararası piyasada altının onsu 1620 dolar seviyesine yaklaştı. Altının fiyatı yüzde 3'ten fazla yükselişle 1619,40 dolara kadar yükseldi.

Küresel piyasalardaki artan risk iştahı ve özellikle geçtiğimiz günlerde Çin tarafından gelen açıklamalarla ekonomiyi teşvik adımlarının atılabileceğine yönelik beklentilerle altının onsu 1590 dolar seviyelerinden yükselişe geçmişti.

Bugün de yükselişine devam eden altının onsu için analistler 1630 dolar direncinin kritik olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda yükselişin hızlanabileceğini kaydediyorlar.

Altının onsu 8 Mayıs tarihinden bu güne kadar 1630 dolar ile 1550 dolar bandındaki dalgalı seyrine devam ediyor.

Kapalıçarşı'da 22 ayar altının gramı 93,8 lira, çeyrek altın da 156 liradan işlem görüyor.