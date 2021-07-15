Altında yükseliş devam ediyor; gram 505 lira

Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından salı günü açıklanan enflasyon rakamları ve dün açıklanan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) beklentilerin üstünde gelmesinden sonra altın fiyatları yükselişini koruyor.

ABD'de enflasyon verisi beklentilerin üstünde 5,4 olarak gerçekleşirken, ÜFE ise yüzde 1 olarak açıklanmıştı.

Ons altın ise bu gelişmelerle birlikte yeni güne 1831 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. Ons altın, dün günü 1827 dolar seviyesinden kapatmıştı.

Gram altın ise dün kapanışta 504 lira seviyesinden işlem görürken, yeni günde 505 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın, güne 826 liradan başlarken, dün kapanışta 824 lira seviyesindeydi.