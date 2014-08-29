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Ekonomi

Altında taksit geri geliyor

Kuyumculuk sektörünün tepkisini çeken kuyumda taksit yasağı yumuşatılıyor

29 Ağustos 2014 22:33

Kuyumculuk sektörünün tepkisini çeken, kredi kartlı satışlara taksit yasağı yumuşatılıyor. BDDK’nın internet sitesinde yayınlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Yönetmeliği değişiklik taslağı, kuyumculuk sektörünün "kredi kartlı satışlarda taksitlendirilemeyen" mal ve hizmet grubundan çıkarılmasını öngörüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuyumculuk sektöründe kredi kartı ile satışlarda "dört aya kadar taksit" olanağını öngören yönetmelik değişikliğine ilişkin taslağı yayınladı. Buna göre, kuyumculukta kredi kartına taksitler dört ayı geçemeyecek.

 

En çok dokuz ay

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit yasağı ve bunların dışındaki mal ve hizmetlerde "en çok dokuz ay" taksitlendirme sınırlandırması sürecek.

 

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