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Ekonomi

Altında son iki yılın en sert düşüşü

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 102,75 liraya, Cumhuriyet altını da 695 liraya geriledi.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 102,75 liraya, Cumhuriyet altını da 695 liraya geriledi. 

Uluslararası piyasada altının ons fiyatında geçen cuma gününe göre kayıp yüzde 5’e yaklaştı. Geçtiğimiz cuma günü 1.855,70 dolardan haftayı tamamlayan altın dün 1.789,20 dolar seviyesine indikten sonra bugün de düşüşünü sürdürdü. Hafta içinde 1.762,50-1.862,50 dolar aralığında işlem gören altının ons fiyatı bugün öğle saatlerinde 1.774,60 dolar seviyelerinde seyrediyor. 24 ayar altın Altın İstanbul Kapalıçarşı’da da düne göre hafif gerilemeyle 102,00 liranın hemen üstünde alıcı buluyor. 



Spot altının onsu bugün yüzde 1.5'lik gerilemeyle, 1,762 dolara gelerek 26 Ağustos'tan beri gördüğü en düşük seviyeye çekildi.

Altın fiyatları Kapalıçarşı'da geriledi. Cumhuriyet Altını 673 TL, çeyrek altın 167 TL, gram altın ise 101 liradan satılıyor. Güvenli liman altındaki gerilemede, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) başta Fed olmak üzere diğer merkez bankalarıyla, Avrupalı bankalara dolar likiditesi sağlayacağı açıklaması etkili oldu.

Sidney merkezli yatırım danışmanlığı şirketinden David Lennox, "Küresel ekonomideki gelişmeleri durdurmak için ortaya konan mekanizmaları görmeye başlıyoruz. Bu da güvenli limanlara kaçış korkusunu azaltıyor" dedi. Üst üste 11'inci yılında yükseliş trendini sürdüren altın, Avrupa'daki borç krizi endişelerinin artmasıyla bu yılın başında beri de yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. Altın, rekorunu ise 6 Eylül'de 1,921 doları görerek kırmıştı 


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