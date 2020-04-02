Altında son durum ne?

Altın fiyatları Koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçti. Güvenli liman olarak tabir edilen altın tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Koronavirüs'ün önünün alınamaması ve dünya çapında vakaların her geçen gün artması ve küresel çapta ekonominin yavaşlamaya girmesi nedeniyle altın prim yapıyor. Ons altında hafif düşüş olsa da dolar kurundaki yükseliş nedeniyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Güne 343.1 liradan başlangıç yapan gram altın gün içinde en düşük 339.5 lira, en yüksek 344.7 lira seviyesini gördü. 344.7 lira gram altın için tarihi rekor oldu.

Saat 17.58 itibariyle gram altı 344.7 lira seviyesinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 2 bin 270 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 291 liradan, 314 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 318 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 239 liradan, bin 109 liradan alınan Yarım Ziynet bin 119 liradan ve 555 liradan alınan Çeyrek Ziynet 560 liradan satıldı.

Ons altın ise 1609 dolar seviyesinde bulunuyor.