-Altında düşüş sürüyor İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.563,85 dolar seviyelerine kadar gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Geçen haftayı 1.713,97 dolar seviyesinden kapatan altının onsu uluslararası piyasalardaki aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Haftaya 1.700 doların altında 1.680 dolar seviyelerinden başlayan altın, akşam saatlerinde 1.563 dolara kadar geriledi. Altında geçen haftaya göre değer kaybı yüzde 8,76'yı buldu. Altının onsu kasım ayında yukarı yönlü bir seyir izlemiş ve ay içinde 1,803,08 dolara kadar çıkmıştı.