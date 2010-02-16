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Altıncıdan da boşanıyor

Seda Sayan, altıncı evliliğini de bitiriyor. Çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Sayan bir kez daha evlenirse, yedi nikahlı Gönül Yazar'ın rekorunu egale edecek.

16 Şubat 2010 02:00

 T24- Seda Sayan, altıncı evliliğini de bitiriyor. Çift, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Sayan bir kez daha evlenirse, yedi nikahlı Gönül Yazar'ın rekorunu egale edecek.



Seda Sayan, iki yıl önce evlendiği kendisinden 20 yaş küçük türkücü Onur Şan'dan boşanıyor. Oysa çift çocuk yapmayı planlıyordu. Sayan'ın danışmanı Özgür Aras, açıklamasında, "Seda Sayan ve Onur Şan çifti ortak aldıkları kararla boşanmaya karar verdi. Gerekli yasal işlemler başlatıldı” dedi.


Sayan'ın ilk kocası, Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç'tı. Çift, 1987'de evlendi, 6 ay sonra boşandı. İkinci evliliğini futbolcu Sinan Engin'le 1990'da yaptı. Hamileyken nikah masasına oturan Sayan, oğlu Oğulcan'ı dünyaya getirdi. Sayan’ın en uzun evliliğiydi, beş yıl sürdü.


Trafikte tanıştığı kurye Soner Yapcacık, Sayan’ın üçüncü eşiydi. Bu evlilik de bir yılı doldurmadan sona erdi.


Sayan,  dördüncü evliliğini işadamı Tuncay Kıratlı ile yaptı. Çift, yedi ay evli kaldı. GALATASARAYLI eski futbolcu Gökhan Şükür'le beşinci kez nikah masasına oturdu. Evlilik çabuk bitti. Sayan’ın son evliliği iki yıl dayandı.



İhanet mi ayırdı?


Boşanmaya ihanetin neden olduğu konuşuluyor. İddiaya göre, Sayan, ikinci kez aldatılınca affetmedi. Bir süre Londra'da kafasını dinledikten sonra boşanma kararı aldı. Sayan’ın avukatı ise aldatma iddiasını yalanladı.

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