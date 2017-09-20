Altınbaşlar, Van'a gelin verdi

Feyat ERDEMİR/VAN,(DHA)- ALTINBAŞLAR Holding\'in Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş\'ın kızı avukat Fatma Altınbaş, Çaldıran eski Belediye Başkanı Ferman Yıldırım\'ın oğlu avukat Orhan Yıldırım\'la dünya evine girdi. Çaldıran\'da yapılan kır düğününe yaklaşık 2 bin 500 davetli katılılırken, gelin ve damada yaklaşık 1 milyon 150 bin TL para ile çok sayıda altın, pırlanta ve kolye takıldı.

Van kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Çaldıran İlçesi\'ndeki görkemli düğüne, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, kardeşleri İmam, Vakkas, ve Hüseyin Altınbaş ile Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden birçok işadamı katıldı. Üniversitede tanışıp hayatlarını birleştirmeye karar veren avukat çift Fatma Altınbaş ile Orhan Yıldırım\'ın ilçedeki kır düğünü, 2 gün, 2 gece sürdü. Düğüne ayrıca çevre il ve ilçelerden yaklaşık 2 bin 500 davetli katıldı.

İran sınırında bulunan Çaldıran İlçesi\'nde yapılan düğünde Altınbaş Holding\'in yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş\'ın da aralarında bulunduğu yüzlerce davetli, geniş halkalar şeklinde gece geç vakitlere kadar sanatçı Latif Doğan ve bir çok yerel sanatçının okuduğu Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi. Öğlen yemeğinde ise yaklaşık 2 bin 500 davetliye kavurma, pilav ve cacık ikram edildi.

GELİN VE DAMADA 1 MİLYON 150 BİN TL PARA TAKILDI

Genç çiftin görkemli düğününe katılan davetliler halay sonrası uzun kuyruklar oluşturup, gelin ve damadı para ve altın yağmuruna tuttu. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğün sonunda damadın babası Ferman Yıldırım, gelinine ve oğluna yaklaşık 1 milyon 150 bin TL para ile altın takılar takıldığını, ancak bu rakamın kendileri için önemli olmadığını, paranın değil ama kendilerin yanlız bırakmayan dostlarının bu düğünde bulunmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ALTINBAŞ VAN\'DAN MUTLU AYRILDI

Kızını Vanlılara gelin olarak veren Sofu Altınbaş ise Van\'da bulundukları süre içerisinde büyük mutluluk ve keyif yaşadıklarını belirtti. Düğün öncesi kente gelerek işadamları Gökhan Şahin, İbrahim Nalbant, İbrahim Kaygısız, Dursun Karagöz, Şerafettin Karasu, Metin Korkmaz, Kemal Altınbaş, Yasin Tükek, ve Turan Gündüz ile birlikte ziyaretlerde bulunan Altınbaş, özellikle Akdamar Adası, Edremit, Gevaş, Muradiye Şelalesi\'ne büyük hayranlık duyrduğunu, Van\'ın kıymetli bir yer olduğunu ve mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



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