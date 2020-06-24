Altın yükselişini sürdürüyor, doların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

Dolar/TL 6.85 bandında seyrini sürdürüyor. Piyasada bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken Merkez Bankasını'nın yarın açıklayacağı faiz kararı takip ediliyor.

Dolar/TL geçen hafta 6.8610 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra 6.85 etrafında dar bantta seyretti. Avrupa’da beklentilerin üzerinde açıklanan veriler yatırımcıların riskli para birimlerine olan iştahını destekledi.

DOLAR

6.8432 (%0.02)

EURO

7.7461 (%0.03)

ALTIN

389.678 (%0.13)

Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı Dolar kuru ve ons altının fiyatına paralel olarak yükseliş gerçekleştirmeye devam ediyor. Son artışla birlikte 390 TL barajına oldukça yaklaşan gram altın diğer altın fiyatlarını da etkiledi.

Gram altın

Bugün altının gram fiyatı 389,60 TL’den işlem görüyor. Altının gramının 390 TL barajına oldukça yaklaştığı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 770 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Çeyrek altın

Her dönem yatırımcısının tercihlerinden olan çeyrek altın ise bugün 634 TL’den alınırken 638 TL’den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını

Yüklü miktarda altın alımı yapmak isteyenlerin tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 528 TL’den alınırken 2 bin 541 TL’den satışa sunuluyor.