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Altın yüklü efsane Nazi treninin yeri tespit edildi

Altın, mücevher ve silah yüklü trenin 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet güçleri yaklaşırken, Polonya'nın Wroclaw kenti yakınlarında kaybolduğuna inanılıyor

29 Ağustos 2015 20:04

Polonyalı yetkililer, İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolduğuna inanılan altın, mücevher ve silah yüklü efsane Nazi treninin yerini tespit ettiklerini açıkladı.

Kültür Bakan Yardımcısı Piotr Zuchowski, yer altını görüntüleyebilen radar cihazlarlarından elde ettikleri veriler sonrasında trenin güneybatıdaki Walbrzych kentinde gömülü olduğuna “yüzde 99” emin olduğunu söyledi. Piotr Zuchowski’ye göre, radar görüntüleri, zırhlı trenin üzerine silahların monte edildiğine işaret ediyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, trenin yerini açıklamayan Zuchowski, bu “olağanüstü keşfin” yağmalanan sanat eserleri ve Nazi arşivlerine ışık tutmasını umduğunu söyledi.

 

'Ölmek üzere olan biri ihbar etti'

 

Kültür Bakan Yardımcısı, bubi tuzağı olabileceği endişesiyle hazine avcılarını trene yaklaşmamaları konusunda uyardı. Zuchowski, trenin yeriyle ilgili bilgiyi ölüm döşeğindeki bir kişinin verdiğini tahmin ettiklerini söyledi. Bu kişinin efsane trenin gizlenmesinde rolü olduğu düşünülüyor.

Bu ayın başlarında bir Polonyalı ve bir Alman vatandaşı avukatları aracılığıyla Walbrzych makamlarına başvurarak treninin yerini bildiklerini söylemişlerdi. Image caption Kültür Bakan Yardımcısı Piotr Zuchowski trende bubi tuzağı olabileceğini söyledi. Söz konusu kişiler, trende bulunanların yüzde 10’unu istediklerini belirtmişlerdi.

BBC Varşova muhabiri Adam Easton, trenin varlığını doğrulayan hiçbir belge olmadığını ancak Almanya’nın 1943-1945 yılları arasında Walbrzych yakınlarında savaş esirlerine dokuz kilometrelik tünel kazdırdığının bilindiğini aktarıyor.

Walbrzych Belediye Başkan Yardımcısı Zygmunt Nowaczyk, “Belediye sınırları” içinde dediği trenin yeri ve ihbarda bulunan iki kişinin kimliğini gizli tutacaklarını söyledi.

Trenin, 1945’te Sovyet güçleri yaklaşırken, bugünkü Wroclaw kenti yakınlarında kaybolduğuna inanılıyor.

Yerel haber sitelerine göre 150 metre uzunluğundaki tren 300 ton altın taşıyor.

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