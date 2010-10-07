-''ALTIN YOLLAR'' PİRİ REİS'İN İZİNDE İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - İstanbul kültürünü ve değerlerini modern çağın seyyahları olan sanatçılar vasıtasıyla dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan ''Altın Yollar'' projesinin ikinci etabı ''Piri Reis'in İzinde'', 16 Temmuzda başlayacak. Pi Production tarafından kurgulanan ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı destekli ''Altın Yollar'' projesinin uygulaması 2008 yılı sonunda başladı. İlk etabında ''İnatçı Keraban'' adlı kitabında İstanbul'da başlayıp İstanbul'da sonuçlanan hayali bir yolculuğu anlatan ünlü Fransız yazar ''Jules Verne'nin İzinde'' çerçevesinde Karadeniz çevresinde bir yolculuk yapıldı. Kültürel çeşitliliği yansıtan müzik topluluğu ''Üç Kadın'', Bulgaristan'ın Varna, Romanya'nın Köstence, Ukrayna'nın Odessa, Gürcistan'ın Batum kentlerinde konserler verdi. Etkinlik kapsamında yazar, fotoğraf sanatçısı, karikatürist ve belgesel film ekibinden oluşan bir sanatçı grubu da ziyaret edilen kentlerin sanatçıları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticileriyle buluştu. -PİRİ REİS'İN YOLCULUKLARI TEKRARLANACAK- Sanat yönetmenliğini Özdem Petek'in yaptığı projenin ikinci etabında Piri Reis'in yaptığı yolculuklar günümüz koşullarında tekrarlanacak. ''Piri Reis'in İzinde'' etkinlikleri dizisi 16 Temmuzda başlayacak. Etkinliklerle İtalya, İspanya, Tunus, Yunanistan ve Mısır'da Akdeniz kültürlerinin buluşturulması hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında, ''Piri Reis'in Akdeniz'i'' konferanslarının yanı sıra Cenova'da ''Kolektif İstanbul''un, Barcelona'da Derya Türkan, Uğur Işık ve Fransız sanatçı Renaud Garcia Fons'tan oluşan ''Minstrel's Era''nın konserleri ile Türkiye'den ''Ahenk'' ve Yunanistan'dan ''En Chordais'' topluluklarının Atina ve İskenderiye'de verecekleri konserler yer alıyor. Projenin sonunda ise yolculukların anlatıldığı belgesel ve kitaplar Pi Production tarafından yayınlanacak. -3. VE 4. ETAP YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK- ''Altın Yollar Projesi''nin Orta Avrupa ve Balkanlar'daki üçüncü etabı büyük Türk seyyahı ''Evliya Çelebi'nin İzinde'' Eylül-Ekim aylarında gerçekleşecek. Etkinlikler, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan yoluyla 2010 Avrupa Kültür Başkenti Pecs'e, oradan Budapeşte, Viyana, Mannheim ve 2010'un üç Avrupa Kültür Başkentinden biri olan Ruhr bölgesine uzanacak.