Altın yeni güne yükselişle başladı; gram altın 497 lira

Ons altın yeni güne yükselişle başladı. Dün kapanışta 1770 dolar olan ons altın yeni güne 1777 dolar seviyesinden başladı.

Geçen haftadan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen ons altın, yatırımcıların Fed’den gelen yorumları dikkatle takip etmesiyle dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumdaydı.

Yükseliş açılışta gram altında da gözüktü. Dün günü 495 liradan kapatan gram altın, yeni günde 497 lira seviyesinden başladı.

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geçen hafta altının gramı 493 TL’ye kadar inmişti.

Çeyrek altın ise dün 809 lira civarından günü kapatmıştı. Bugün ise güne yükselişle başlayarak 812 lira civarından alıcı buluyor.