Altın uzaydan mı geldi?

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İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nin araştırmacıları, Grönland'daki dört milyar yıllık kayaları inceledi. Araştırmacılar bunların dünyada oluşmuş kayalardan farklı izotoplar içerdiği sonucuna vardı.Onlara göre bu, değerli metallerin dünyaya bir meteor yağmuruyla geldiği teorisini kanıtlıyor.Teoriye göre meteor yağmuru sırasında dünya henüz 200 milyon yaşındaydı. Dünyanın kendi altını ve diğer ağır metalleri daha gezegenin ilk dönemlerinde çökerek merkezdeki mağmaya karışmıştı.Bu yüzden günümüzde nikah yüzükleri ve diğer ziynet eşyalarında kullanılan altının kaynağı farklı. Çünkü bu altın nötron yıldızlarının çarpışması sırasında ortaya çıkmış.Bahsedilen çarpışmaların evrenin gördüğü en şiddetli çarpışmalar olduğu belirtiliyor.