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Dünya

''Altın Üçgen''de 11 denizci öldürüldü PEKİN (A.A)

10 Ekim 2011 08:21

-''Altın Üçgen''de 11 denizci öldürüldü PEKİN (A.A) - 10.10.2011 - Mekong Nehri üzerindeki ''Altın üçgen'' adlı bölgede 11 denizcinin öldürüldüğü bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'e ait 2 kargo gemisinin saldırıya uğradığı ve 11 denizcinin öldürüldüğü, 2 denizcinin de kayıp olduğu kaydedildi. Açıklamada, saldırganların kim olduğu açıklanmazken Tayland hükümetinden olayın araştırılmasına yardımcı olmasının istendiği belirtildi. ''Altın Üçgen'', Myanmar, Laos ve Tayland'ın Mekong Nehri üzerinde birleştiği noktaya deniyor ve bölge yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle biliniyor. Nisan ayında aynı bölgede Çin'e ait 3 gemi korsanlar tarafından kaçırılmış, 34 mürettebat olaydan birkaç gün sonra güvenli şekilde kurtarılmıştı.

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