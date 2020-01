Altın "Trump" sonrası 2 ayın zirvesine çıktı

Altın fiyatları, 1600 Pennsylvania Avenue'nun yeni sakini Donald Trump'ın altın satmak ve dolar almaktan ziyade, riskten kaçınma ve altına yönelmeye sebep yaratması ile birlikte, yatırımcıların Kasım ayının başlarındaki senaryoyu tekrar gündeme alması sonrası iki ayın en yüksek seviyesine tırmandı.



Bloomberg'de yer alan habere göre, spot altın yüzde 0.8 yükselerek ons başına 1,219.55 dolara ile 22 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Singapur saati ile 13:39'da 1,214.94 dolara geldi. Metal bu yıl, ikisi dışında her gün yukarı yönde hareket etti.



Altın yatırımcıları, Donald Trump yönetiminin dış ticaret ve uluslararası ittifaklar gibi politikaları alt üst edeceğine ilişkin endişeler ile hisse senetleri ve dolarda yükselişe neden olan büyüme öncelikli vizyonu arasında gidip geldi. Kasım ayında başkanlık seçimlerinde oylar sayılana kadar piyasaalrda etkili olan birinci görüş 2017 yılının başlangıcından itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. Trump'ın ilk günleri, "Önce Amerika" olarak adlandırılan görüşün içinin nasıl doldurulacağına ilişkin protestolar ve tartışmalara sahne oldu.



Tokyo'da Sumitomo Corp. Global Research Co. CEO ve başkanı Bob Takai, "Piyasa şimdi yeni yönetimden ne çıkacağı konusunda endişe duyuyor," dedi ve "Bu son derece öngörülemez ortamda, yatırımcılar altın almak istiyor. Daha önce alımları engelleyen en büyük faktörler doların gücü ve faizin görünümüydü" şeklinde konuştu.



Trump, Cuma günü başkanığı devralırken yaptığı konuşmada, zayıf sınırlar, dengesiz ittifaklar ve kötü ticaret anlaşmaları ile bozulmuş bir ülke imajından bahsetti. Beyaz Saray'ın internet sitesinde, yönetimin Trans Pasifik Ortaklığı'ndan çekileceği ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı yeniden müzakere edeceği kaydedildi. Trump'ın kurmaylarından Reince Priebus, "Fox News Sunday"e yaptığı değerlendirmede, Trump'ın dış ticaret konusunda Pazartesi günü harekete geçebileceğini söyledi.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Pazartesi günü yüzde 0.6 düştü. Endeks bu yıl yüzde 1.7 geriledi. ABD para birimi geçen yıl, Fed'in Aralık ayında faiz artırması ve 2017'de daha fazla faiz artırımı için zemin hazırlaması ile birlikte yüzde 2.8 yükselmişti.



Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Cuma günü 0.9 ton yükseldi ve yükselişini dokuzuncu güne taşıdı. Bu, ABD seçimlerinden hemen önce, 3 Kasım'dan bu yana en uzun yükseliş dönemini işaret ediyor. Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından, altın varlıkları 13 Ocak'a kadar her hafta geriledi.



Çin'de Şanghay Altın Borsası'nda işlem gören yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı yüzde 0.6 yükselerek 270.70 yuana çıktı.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda, Haziran vadeli altın kontratları yüzde 0.6 yükselerek gram başına 273.10 yuana çıkarken, gümüş yüzde 0.6 yükselerek kilogram başına 4,127 yuana ulaştı.



Spot gümüş yüzde 0.5 yükselerek ons başına 17.1964



Palladyum yüzde 0.8 yükselirken, platin yüzde 0.3 değer kazandı.