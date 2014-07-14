Altın Top Ödülü Lionel Messi'nin

Dünya Kupası finalinin ardından, bireysel ödüller de sahiplerini buldu. Lionel Messi, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla en iyi oyuncuya verilen Altın Top Ödülü'ne layık görüldü.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Altın Top ödülü'nün sahibi oldu. Attığı gol ve yaptığı asistlerle takımını finale taşıyan Arjantinli yıldızın adı, finalde kaybedilen Almanya maçının ardından Altın Top Ödülü için anons edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Altın Top Ödülü adayları arasında, kupanın sahibi olan Almanya'dan Thomas Müller ve attığı 6 gole rağmen çeyrek finalde turnuvaya veda eden Kolombiyalı yıldız James Rodriguez en ciddi adaylar arasında gösteriliyordu.

Final müsabakasında maçın adamı Alman yıldız Thomas Müller oldu.

Finalin ardından kupanın diğer ödülleri de sahibini buldu. Turnuva öncesinde omzundaki sakatlık nedeniyle kadroda olup olmayacağı tartışılan Alman kaleci Neuer, gösterdiği performansla Altın Eldiven Ödülü'nün gittiği isimdi. En İyi Genç Oyuncu ödülü Fransız Paul Pogba'ya giderken, Altın Ayakkabı'nın sahibi ise Kolombiyalı yıldız James Rodriguez oldu.