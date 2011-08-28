T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altın terlik 9 bin lirayı buldu BURSA (A.A)

28 Ağustos 2011 16:46

-Altın terlik 9 bin lirayı buldu BURSA (A.A) - 28.08.2011 - Bursa'da bir kuyumcunun vitrininde bulunan ve geçen yıl kasım ayında 6 bin lira olan altın terliğin fiyatının, 9 bin liraya çıktığı bildirildi. Son dönemlerde uluslararası piyasaların etkisiyle altının Türkiye'deki gram fiyatı 103 liraya ulaştı. Bu fiyat artışı, en fazla alışverişin gerçekleştiği çeyrek altın satışlarını olumsuz etkilerken, işçiliğin olduğu bilezik, künye, küpe, kolye gibi takılara olan talepte önemli bir daralmaya yol açtı. Tarihi Kapalı Çarşı'da iş yapan kuyumcu Fadıl Akça, yükselen fiyatlar nedeniyle farklı tasarımların bile kadınların fazla ilgisini çekmediğini söyledi. Özellikle 2003 yılından bu yana yüksek fiyatı nedeniyle vitrinde seyirlik olan altın terliğin fiyatını soran bile olmadığını belirten Akça, ''Geçen yıl Kasım ayında altının gramı 63 lira civarındayken altın terliği, 6 bin liraya satıyorduk. Bugün fiyatı 9 bin liraya yükseldi. Vitrinde öylece bekliyor. Önceden en azından fiyatını soran vardı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24