-Altın terlik 9 bin lirayı buldu BURSA (A.A) - 28.08.2011 - Bursa'da bir kuyumcunun vitrininde bulunan ve geçen yıl kasım ayında 6 bin lira olan altın terliğin fiyatının, 9 bin liraya çıktığı bildirildi. Son dönemlerde uluslararası piyasaların etkisiyle altının Türkiye'deki gram fiyatı 103 liraya ulaştı. Bu fiyat artışı, en fazla alışverişin gerçekleştiği çeyrek altın satışlarını olumsuz etkilerken, işçiliğin olduğu bilezik, künye, küpe, kolye gibi takılara olan talepte önemli bir daralmaya yol açtı. Tarihi Kapalı Çarşı'da iş yapan kuyumcu Fadıl Akça, yükselen fiyatlar nedeniyle farklı tasarımların bile kadınların fazla ilgisini çekmediğini söyledi. Özellikle 2003 yılından bu yana yüksek fiyatı nedeniyle vitrinde seyirlik olan altın terliğin fiyatını soran bile olmadığını belirten Akça, ''Geçen yıl Kasım ayında altının gramı 63 lira civarındayken altın terliği, 6 bin liraya satıyorduk. Bugün fiyatı 9 bin liraya yükseldi. Vitrinde öylece bekliyor. Önceden en azından fiyatını soran vardı'' dedi.