Altın tarihi zirvesini yeniledi

Gram altın fiyatı yeni bir rekorla 411 lira seviyesine yükseldi. Çeyrek altında ise alış fiyatı 658,57 lira, satış fiyatı 675,02 lira seviyesinde.

Gram altın şu dakikalarda 412 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 676 lira, Cumhuriyet altını 2.671 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısının takip edileceğini bildirdi.