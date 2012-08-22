Altın son 4 ayın zirvesinde

Uluslararası piyasada altının onsu son 16 haftanın en yükseği olan 1.645,14 doları gördü

Altının onsu analistlerin dikkati çektiği 1.641 dolar direncinin üzerinde 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1.643,28 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert, altındaki yükselişte birkaç faktörün etkili olduğunu söyledi. Cömert, dolardaki değer kaybı, Çin'den yeni likidite önlemlerinin gelebileceği ve FED'in de yeni bir pakete yakın zamanda yeşil ışık yakacağı beklentilerinin altın fiyatını yukarı taşıdığını kaydetti.

Ortada şimdilik somut bir gelişme olmadığına dikkati çeken Cömert, “Bu yüzden yükselişin devamı için mutlaka bir aksiyon gelmeli. Kısa vadede ons başına fiyatının 1.660 dolar seviyesini görmesini beklerim, ancak özellikle FED'den bir aksiyon gelmediği sürece bu seviyenin aşılması güç” değerlendirmesinde bulundu.

Daha uzun vadeli bir bakış açısı ile ise altın fiyatının hala çok ucuz olduğuna değinen Cömert, “ ABD 'de yıl sonunda mali uçurum (fiscal cliff) gündeme gelecek, bu dönemde piyasalarda ortaya çıkması muhtemel karışıklık nedeniyle altının daha da prim yapması mümkün” dedi.

Kurlara güven azaldı

İngiliz Royal Bank of Scotland’ın bir iştiraki olan Coutts & Co. şirketinin araştırmasına göre, altın gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları ve yatırımcılarının zayıf kura karşı altın satın almalarından dolayı yükseliyor.

Şirketin Asya ve Ortadoğu ’dan sorumlu Başyatırım Uzmanı, “ Altın konusunda olumlu düşünmemiz küresel anlamda büyük para birimlerine olan güvenin azalmasından kaynaklanıyor” dedi.(hurriyet.com.tr)