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Ekonomi

Altın son 2 ayın zirvesinde

Altın fiyatları dün beklenmedik şekilde fırladı. 1330 dolar seviyelerinden işlem gören altın dün akşam 1370 dolara kadar çıktı

16 Ağustos 2013 12:37

Altın son günlerin en büyük yükselişini gerçekleştirerek yaklaşık 40 dolar birden arttı ve 1370 doları gördü. Son iki ayın zirvesine çıkan altın fiyatlarını Çin'deki talep ve Mısır'daki şiddet olayları tetikledi. Yatırımcıların altını tekrar güvenli liman olarak görmeye başladığı yorumları yapıldı.

Altın fiyatları dün beklenmedik şekilde fırladı. 1330 dolar seviyelerinden işlem gören altın dün akşam 1370 dolara kadar çıktı. Haziran ortasından bu yana en yüksek değerine ulaşan altın son 2 ayın zirvesini görmüş oldu.

Uzmanlar altının yükselişinde Mısır ve Çin etkisine işaret etti. Dün John Paulson ve George Soros gibi büyük hedge fonu yöneticilerinin hedge fon şirketlerinin bilançolarını açıklamasıyla, altın pozisyonlarını büyük oranlarda sattıkları ortaya çıkmıştı. Uzmanlar bu altınların büyük talep gerçekleşen Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerine aktığını belirtti. Özellikle Çin'de fiziki altın talebi son günlerde artış gösterirken Asyalıların altının bugünlerdeki en büyük müşterisi olduğu kaydedildi.


'Güvenli liman' yorumları yine başladı


Öte yandan altının bu sene içinde yaşadığı büyük düşüş altının yatırım için 'güvenli liman' özelliğini kaybettiği yorumlarına yol açmıştı. Ancak özellikle Mısır'da yaşanan şiddet olaylarıyla artan jeopolitik gerginlik üzerine altının tekrar güvenli liman özelliğini kazandığı yorumları da yapılmaya başlandı.

Gold Newsletter Editörü Vrien Lundin "Mısır'daki durumun fiyatlara etkisi oldu. Yatırımcılar güvenli liman olarak yine altına yöneldi" derken Scotiabank stratejisti Russell Browne da "Mısır'daki olaylar altına olan 'güvenli liman' talebini tetikledi." diye konuştu.

Bu yılın içinde altına olan yatırım iştahı düşse de altın ürünlerine talep artıyor. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre altın mücevheratı yüzde 37 artış gösterirken talebi Hindistan ve Çin sürükledi.

 

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