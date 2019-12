Altın Sayfa Edebiyat Ödülü Kemal Özer'in

Dünya Kitap Dergisi’nin geleneksel Dünya Kitap Ödülleri’nin 2008 yılı sonuçları ve bu yıl dördüncü kez verilen Altın Sayfa Edebiyat Ödülü’nü kazananlar belli oldu.



Dünya Kitap Ödülleri Seçici Kurulu toplantısında Ayşe Sarısayın, Roza Hakmen, Şemsa Gezgin ve Turkuvaz Kitap’a ödül verilmesi kararlaştırıldı. 2005’te her yıl farklı bir daldaki kitaba verilmek üzere konan ve bu sene “Yılın en iyi şiir kitabı” kategorisinde düzenlenen Altın Sayfa Edebiyat Ödülü ise Kemal Özer’in oldu.



Dünya Kitap Dergisi tarafından 1993 yılından bu yana verilen Dünya Kitap Ödülleri’nden “Yılın Telif Kitabı Ödülü” için 2008 yılı içinde “Ayın Telif Kitabı” olarak belirlenen 13 kitap arasından seçim yapıldı.



Osman Saffet Arolat, Başar Başarır, Turgay Fişekçi, Semih Gümüş, Doğan Hızlan, Selim İleri, İlknur Özdemir, Seçkin Selvi, Faruk Şüyün, Tahsin Yücel ve Dünya Temsilcisi'den oluşan seçici kurul, “Yılın Telif Kitabı” ödülünü; Ayşe Sarısayın’ın Can Yayınları arasından çıkan “Karakalem Resimler” adlı yapıtına oy çokluğuyla verdi.



“Yılın Çeviri Kitabı” ödülünün sahipleri ise yıl içerisinde “Ayın Çeviri Kitabı” olarak seçilen 11 eser arasından belirlendi. Aynı seçici kurul, ödülü, oy çokluğuyla Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan Marguerite Yourcenar’ın “Rüya ve Kader” kitabının çevirmeni Roza Hakmen ile yine Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Italo Calvino’nun “Sen ‘Alo’ Demeden Önce” kitabını dilimize kazandıran Şemsa Gezgin arasında paylaştırdı.



“Yılın Yayınevi” de, aynı toplantıda, aynı seçici kurulca yapılan değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla Turkuvaz Kitap olarak belirlendi. Bu oylamaya, Turkuvaz Kitap’ın yöneticisi olan Seçici Kurul üyesi İlknur Özdemir, yönetmelik gereği katılmadı.



Dünya Kitap Dergisi tarafından bu yıl dördüncü kez verilen Altın Sayfa Edebiyat Ödülü’nün sahibi ise Kemal Özer oldu. Her yıl farklı bir kategoride düzenlenen ve bu sene “Yılın en iyi şiir kitabı”na verilen ödülün Adnan Özer, Ahmet Oktay, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Haydar Ergülen, Metin Celâl ve Refik Durbaş’tan oluşan seçici kurulu, ödülü, oybirliğiyle Kemal Özer’in Yordam Kitap tarafından basılan “Temmuz İçin Yaralı Semah-Yangın Şiirleri” adlı yapıtına verdi.



Ödüller, bu akşam TÜYAP Kitap Fuarı Interexpo Salonu’nda 18.00’de başlayacak törende sahiplerine sunulacak.