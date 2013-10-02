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Dünya

Altın Şafak partili 3 kişiye tahliye 1 kişiye tutuklama

Yunanistan'ın aşırı sağ partisi Altın Şafak'ın, suç örgütüne mensup olmak, cinayet, saldırı ve kara para aklama suçlarından yargılanan 4 milletvekilinden 3'ü serbest bırıkıldı, 1'i tutuklu yargılanacak

02 Ekim 2013 22:50

Yunanistan'ın aşırı sağ partisi Altın Şafak'ın milletvekilleri Illias Panagiotaros, Ilias Kasidiaris, Yannis Lagos ve Nikos Michos, suç örgütüne mensup olmak, cinayet, saldırı ve kara para aklama suçlamalarıyla bugün mahkemeye çıktı.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, aşırı sağcı Altın Şafak partisinin bugün hâkim karşısına çıkan dört milletvekili, suç örgütü oluşturmak ya da suç örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen üç parti üyesinin, yargılama süreci başlayana kadar ülkeyi terk etmelerine yasak getirildi.
Altın Şafak partisinin lideri Nikolaos Mihaloliakos'un ise akşam saatlerinde hâkim karşısına çıkartılacağı kaydediliyor.
Serbest kalan milletvekilleri arasında parti sözcüsü İlias Kasidiaris de var. Neonazi partisi taraftarlarına silahlı eğitim verdiği ve partinin paramiliter yapılanmasının lideri olduğu sanılan Kasidiaris'in 50 bin euroluk kefalet karşılığında serbest bırakıldığı belirtiliyor.
Kasidiaris mahkeme binasının çıkışında basın mensuplarının üzerine yürüdüğü, bir haber ajansının kameramanını yere düşürerek bir fotoğrafçıyı da tekmelediği kaydediliyor.
Savcılık 32 Altın Şafak yöneticisini üyesini suç örgütü kurmakla suçluyor. Ayrıca kasıtsız adam öldürme, şantaj, patlayıcı madde ile saldırı düzenleme, kara para aklama gibi suçlamalar yöneltiliyor.
 

Altın Şafak Partisi

 
Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin adı son zamanlarda şiddet olayları ve özellikle göçmenlere karşı saldırılarda geçiyor. Partinin destekçileri birbirlerini Nazi selamı vererek selamlıyor ancak Neonazi olarak nitelendirilmeyi kabul etmiyorlar. Mihaloliakos da daha önce yaptığı açıklamalarda Yahudi Soykırımı'nı kabul etmediğini bildirmişti.
Yunanistan ekonomik krizle mücadele kapsamında sıkı tasarruf önlemleri uygulamaya başladığından bu yana partinin popülaritesi de büyük artış kaydetti. 2012 seçimlerinde yüzde 7 oranında oy alan Altın Şafak Partisi'nin, 300 sandalyelik Yunan Meclisi'nde 18 milletvekili bulunuyor.

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