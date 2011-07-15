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Ekonomi

ALTIN REKORUNU YENİLEDİ İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 20:35

-ALTIN REKORUNU YENİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 84,15 liraya yükselerek rekor kırdı.  Altının bundan önceki rekor kapanışı 83,85 lira ile dün gerçekleşmişti. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını da 564 liradan satılıyor. Öte yandan uluslararası piyasalarda dün 1.594,45 dolarla yeni bir rekor kıran altının ons fiyatı bugün 1.576,07-1.589,00 aralığında sakin bir seyir izledi. Altın kapanış saatlerinde 1.587,16 dolar seviyelerinde seyrediyor.

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