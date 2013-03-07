Altın 'psikolojik sınır'a yaklaştı

Altın fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor. Uzmanlar 1600 doların altında seyreden altının psikolojik sınırda olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet altını da düşüşten nasibini aldı ve 641 liraya indi.



Altın fiyatları son dönemde düşüş trendine girdi.

Altın 2012 yılının Eylül ayından bu yana düşüş süreci yaşıyor. O dönemden itibaren düşüş trendine giren altının ons fiyatı 2012 yılının Ekim ayında ortalama 1742 dolar, Kasım ayında ortalama 1719 dolar, Aralık ayında da ortalama 1676 dolara geriledi. Altın bugün itibariyle 1574 dolar düzeyinde seyrediyor.

Altının onsundaki gerileme Cumhuriyet altınına da yansıdı. Merkez Bankası'nın verilerinden yapılan derlemeye göre, serbest piyasada Cumhuriyet altınının satış fiyatı 10 yılda yaklaşık 5 kat arttı.

2003 yılının Ocak ayında ortalama 131 lira olan Cumhuriyet altını satış fiyatı 2013 yılının Ocak ayında ortalama 641 lira oldu.

Söz konusu dönem içerisinde en düşük değeri 2003 yılının Temmuz ayında 107 lirayla gören Cumhuriyet altını satış fiyatı 2011 yılının Kasım ayında 674 lira ile zirveyi gördü.

Altın fiyatlarında son zamanlarda ise düşüşler yaşanıyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 2012 yılının Ekim ayında ortalama 668 lira, Kasım ayında ortalama 663 lira, Aralık ayında da ortalama 649 liraya geriledi.



Altın fiyatları nasıl seyredecek?



Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti Yatırım Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, 2004 yılında 400 dolar seviyesinde olan altın fiyatlarının şu aralar 1600 dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, altın fiyatlarında, uzun vadede, büyümenin ve enflasyonun etkili olduğuna dikkati çekti.

Altınsaç, 2008 krizi sonrası dönemde çok fazla parasal enjeksiyonun olması ve paranın değerinin düşmesinden dolayı altının değerinin arttığını belirterek, ''Uzun vadede her ne kadar enflasyonun çok fazla artması beklenmese de, 5 yıldır süren bir kriz var, bu kriz önümüzdeki 5 yıl daha devam edecek olsa dahi bu para arzının bir enflasyon yaratma ihtimali var. Bu şartlar altında makro açıdan altını destekleyen bir süreç söz konusu'' diye konuştu.

Kısa vadeli bakıldığında ise altın fiyatını belirleyen birkaç değişken olduğunu dile getiren Altınsaç, bunların en önemlisinin avro dolar paritesi olduğunu, paritede aşağı yönlü hareketler görüldüğünde tıpkı petrolde olduğu gibi altın fiyatında da aşağı yönlü hareket görüldüğünü belirtti.

Altınsaç, bununla birlikte, kısa vadede, ABD'ye ilişkin ''parasal enjeksiyonun miktarı düşecek'' gibi haberlerin de altının üzerinde baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, altın fiyatlarının 1700 dolarlardan 1550-1560 dolarlara kadar çekilmesinin sebebinin de bu olduğunu ve kısa vadede aynı hikayenin ısıtılarak yeniden masaya getirilebileceğini söyledi.



1600 dolar psikolojik sınır



Altınsaç, altının daha önceleri hep artış trendinde olduğunu, özellikle son iki haftada düşüş trendine girdiğini belirterek, burada 1530-1560 dolar seviyelerine doğru çekilme olabileceğinin konuşulduğunu bildirdi.

Altın fiyatlarında 1600 doların psikolojik sınır olduğuna dikkati çeken Altınsaç, İtalya seçimlerindeki sıkıntılı süreç çözülür ve parite yukarıya hareket etmeye başlarsa altın fiyatlarında 1600 doların üzerindeki seviyelerin görülmesinin söz konusu olabileceğini belirtti.