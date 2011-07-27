-ALTIN PORTAKAL'IN RESEPSİYONU YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Antalya'da bu yıl 8-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ana teması, ''Ve kadın dünyaya dokundu'' olarak belirlendi. 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtım resepsiyonu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) Başkanı Mustafa Akaydın başkanlığında düzenlenen resepsiyona, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, AKSAV yönetim ve icra kurulu üyeleri, jüri üyeleri, sanatçılar ve siyasetçiler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın, resepsiyon öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin bu yılki temasının ''Ve Kadın Dünyaya Dokundu'' olarak belirlendiğini bildirdi. Festivalin jüri başkanlığını Müjde Ar'ın yapacağını belirten Akaydın, jüri üyelerinin tamamının da kadınlardan oluşacağına dikkati çekti. Akaydın, festivalin bu yılki afişinde de Emrah Yücel'in tasarladığı portakal üzerine konmuş martı figürüne yer verildiğini anlattı. Akaydın, geçen yılki festivalin tüm etkinliklerinin, yaklaşık 500 bin kişiyle buluştuğunu söyledi. Festivalin 1979 yılında sansüre tepki olarak, 1980 yılında da 12 Eylül askeri darbesi nedeniyle yapılamadığını hatırlatan Akaydın, bu yıllarda yapılamayan yarışmaları, 48. Uluslararası Antalya Altın Portakalı çerçevesinde yapmaya karar verdiklerini belirtti. 16 ve 17'nci festivalde aday olan filmlerin, o yılların jüri üyelerince değerlendirileceğini bildiren Akaydın, değerlendirmenin ardından başarılı filmlere ödüllerin, festival kapsamında düzenlenecek törenle verileceğini açıkladı. ''Kenan Evren'i festivale davet etmeyi düşünüyor musunuz'' sorusunu ''Netekim düşünüyorum. Ancak katılacağını düşünmüyorum. Rektörlüğüm döneminde de davet etmiştim, gelmemişti. Tepkilerden çekindiğini ifade etmişti'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın festival etkinliklerine katılmadığına yönelik sözleri üzerine Akaydın, şunları söyledi: ''Bu bir siyasi bir soru olup, bunun takdirini ben konuklarımıza bırakıyorum. Ama şunu söyleyeyim, sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllara göre azalmakla beraber Antalya'daki kültür etkinliklerimizi destekliyor. Şu anda aramızda İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürümüz Zekeriya Batmazoğlu var. Bunlar da bir nevi katılım sayılır. Biz iki sene boyunca kendisini bizzat makamında davet ettik. Sanıyorum bu sene de bu nezaketi gösteririz. Kendisi de katılırsa memnun oluruz, katılmazsa, deriz ki, (Bakanlarımızın önemli işleri var, her yere katılamayabilir).'' -1980'LER MERKEZİNDE FESTİVAL- 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 1980'li yıllar merkezinde olacak. Türk ve dünya sinemasından 1980'li yıllara damgasını vurmuş örnekler, festival programı içinde sinemaseverlerle buluşturulacak. O yıllarda yapılamayan yarışmalar yeniden düzenlenip, geç kalmış ödüller sahiplerine sunulacak. Yarım asra yürüyen festivalde bir ilke de imza atılacak. Festivalde tüm kategorilerde jüriler kadınlardan oluşacak. Türk sinemasında ''kadın filmleri'' denilince ilk akla gelen ve dönemin sembolleşen oyuncusu Müjde Ar ise Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı olacak. Müjde Ar'ın başkanlık edeceği jüride ayrıca, yönetmen Handan İpekçi, oyuncular Vahide Gördüm, Bergüzar Korel, yazarlar Ayşe Kulin, Yaşar Seyman, gazeteci Ayşe Arman, sanat yönetmeni Annie Feelmuyden Pertan, müzisyen ve oyuncu Şevval Sam, sinema eleştirmeni Melis Behlil, akademisyen Prof. Dr. Serpil Kırel yer alacak. Festivalde, 30 yıllık gecikmeyle 1979 ve 1980 yıllarının Altın Portakal Ödülleri, ''Geç Gelen Altın Portakallar'' başlığıyla törenle sahiplerine sunulacak. -İLK ÖDÜLLER BELLİ OLDU- Bu yıl festivalde ''Yaşam Boyu Onur Ödülleri'', Türk sinemasına katkılarından dolayı usta oyuncular Tuncel Kurtiz, Perran Kutman, Halit Akçatepe, Engin Çağlar ve ''Cilalı İbo'' serisinin yönetmeni Mehmet Dinler'e verilecek. Geçen yıl verilmeye başlanan ''Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü''nün sahibi ise Rutkay Aziz olacak. ''Yıldırım Önal Anı Ödülü'' ve ''Sinema Emek Ödülü'' ise Suna Selen'e verilecek. Suna Selen, heykelciği ödülün geçen yılki sahibi Yıldız Kenter'den teslim alacak. Türk sinemasında kamera arkasında çalışan, başarılı işlere imza atmış kişilere SİNE-SEN iş birliğiyle verilen ''Sinema Emek Ödülü''nün beşincisi ise ''Godzilla'' lakaplı set amiri Selahattin Geçgel'in olacak. -TOPLAM ÖDÜL: 700 BİN TL- Festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda birinci gelen film, 350 bin TL ile ödüllendirilecek. ''En İyi İlk Film''e ise 50 bin TL verilecek. ''En İyi Yönetmen'' ödülü 50 bin, ''En İyi Senaryo'' ödülü 30 bin, ''En İyi Görüntü Yönetmeni'' ödülü 30 bin, ''En İyi Müzik'' ödülü ise 30 bin TL olacak. -HALKIN PORTAKALI- Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek ''Halkın Portakalı Kısa Film Atölyesi'', sinema profesyonelleri ve akademisyenlerince yürütülecek atölye çalışmalarının ardından film çekimlerini ve çekilen filmlerin jüri tarafından değerlendirilip ödüllendirilmesi sürecini kapsıyor. Teorik eğitimlerin ardından ''kadın'' temalı kısa film çekimlerine başlayacak kursiyerler, filmleriyle Altın Portakal kapsamında yarışacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından birinci olan film ekibi 30 bin TL, ikinci ekip 20 bin TL, üçüncü ekip ise 10 bin TL ödül ve Halkın Portakalı Ödül Heykelciği'ni kazanacak. -''PELİKÜLÜN İZİNDE''- Tozlu raflardaki filmler de ''Pelikülün İzinde'' başlığı altında izleyiciyle buluşacak. Türk ve dünya sinemasının arşivine gömülmüş, kaldıkları tozlu raflardan çıkarılıp yıllar sonra restore edilen iki film, festival kapsamında izleyiciyle buluşacak. Dünya Sinema Vakfınca restorasyonu yapılan Lütfi Ömer Akad'ın yönettiği, ''Hudutların Kanunu'' ve Hollanda Eye Film Enstitüsünce restore edilen Fred Von Bohlen-Hegewald'ın yönettiği Balkan filmi ''Kalabaka'' Türkiye'de ilk kez gösterilecek. -''SİNEMAYA GÖZKULAK OLUYORUZ'' Festivalin sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki ''Sinemaya Gözkulak Oluyoruz'' bölümünde, görme engelliler için sesli betimlemeli, işitme engelliler için ise özel betimlemeli altyazılı film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Reha Erdem'in yönettiği ''Kaç Para Kaç'', Derviş Zaim'in yönettiği ''Cenneti Beklerken'' ve Egemen Ertürk'ün yönettiği ''Çıngıraklı Top'', görme ve işitme engelli sinemaseverlerle buluşacak. -KADIN ZİRVESİ- Festival kapsamında ''Türkiye Kadın Zirvesi'' de yapılacak. Farklı meslek ve sosyal gruplardan, alanlarında uzman ve saygın noktalara ulaşmış kadınların bir araya gelmesiyle oluşacak zirvede, Türk kadınının sorunları ele alınacak. Zirve kapsamında, çeşitli konuların ele alınacağı oturumların ardından bir deklarasyon hazırlanacak. Zirveye katılacak kadınların sunacakları bildiriler kitaplaştırılarak, kültür sanat dünyasına armağan edilecek. Festivalin ana teması çerçevesinde ''Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları'', ''80'lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri'', ''Sinemada Kadın Emeği'', ''Belgesel Sinema ve Kadın'' konularında paneller düzenlenecek. Festival süresince Yiğit Günel'in ''34 Kadın 34 Fotoğraf'', Ramazan Öztürk'ün ''100 Ülke, 100 Kadın, 100 Öykü'', Tuluhan Tekelioğlu'nun ''40'ında 40 Kadın'' adlı fotoğraf sergileriyle Coşkun Çokyiğit'in ''Gazete Sayfalarında Türk Sineması ve Altın Portakal'' sergisi ziyarete açılacak. Modacı Erol Bayraktar, 1980'lerin ruhuyla yorumladığı kıyafetlerle hazırladığı defilede Altın Portakal'a renk katacak. .