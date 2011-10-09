-Altın Portakal'ın ana teması "kadın" ANTALYA (A.A) - 08.10.2011 - 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ''Açılış ve Gala Töreni'' öncesi resepsiyon düzenlendi. Antalya Kültür ve Sanat Vakfı (AKSAV) ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve eşi Günseli Akaydın'ın ev sahipliğinde, Antalya Kültür Parkı'nda verilen resepsiyona Türk sinemasının ünlü isimleri katıldı. Akaydın ve eşinin kapıda karşıladığı konuklar arasında Oscar ödüllü Azeri yönetmen Rustam İbragimbekov, Türk sinema sanatçıları Selda Alkol, Halit Akçatepe, Salih Güney, Murat Soydan, Ahu Tuğba, İranlı yönetmen Niki Carimi ile çok sayıda davetli yer aldı. Açılış resepsiyonuna katılan sanatçı Gül Erda, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için yüzüne yaptırdığı makyajla gözü ve yüzü yaralı şekilde geldi. Makyöz Corci'nin yaptığı makyajla şiddet gören kadını temsil ettiğini söyleyen Erda, erkeklerin kadına yönelik şiddetini protesto ettiği söyledi. Festivalin ana temasının 'kadın' olduğuna dikkati çeken Gül Erda, ''Kadın şiddeti ile ilgili söz müzik bana ait bir şarkı yazdım. Festivale yetişmedi ama daha sonra yapacağız. Erkekleri kadınlar artık güzel yetiştirsinler arkadaşlar. Güreş yaparken bile aynı kilodakilerle güreşiliyor. Kadınları döven erkeklere erkek demiyorum 'aciz canavarlar' diyorum. Bu şiddete dikkati çekmek için bu halde festivale katılıyorum'' dedi. Mustafa Akaydın, resepsiyonda yaptığı konuşmada yarım asırdır emin adımlarla yürüyen Altın Portakal Film Festivali'nin büyüyerek kök salmasına herkesin tanıklık ettiğini kaydetti. Akaydın, ''İnanın yeni doğmuş çocuk heyecanı içindeyiz. Sizler için sanat dolu bir program hazırladık. 'Ve kadın dünyaya dokundu' diyoruz, kadın odaklı festival sunuyoruz'' dedi. Jüri üyelerinin kadınlardan oluştuğunu, kadın temalı paneller, toplantılar, söyleşiler hazırladıklarını vurgulayan Akaydın, bu yıl ilk defa 'kadın zirvesi' düzenleneceğini söyledi. Akaydın, ''Zirvenin temel amacı çığ gibi büyüyen ve bizi utanç içinde bırakan kadına uygulanan şiddete çare bulmak'' diye konuştu. Bu yıl bir ilki daha gerçekleştirerek ''Geç Gelen Altın Portakal Ödülleri'' başlığı altında 1979'da sansür, 1980'de darbe nedeniyle yapılayamayan festivallerin ödüllerini vereceklerini hatırlatan Akaydın, festival ailesi olarak sadece Türkiye'nin sorunlarına ve sinemasına değil, dünya sinemasına da eğildiklerini kaydetti. Akaydın, şöyle konuştu: ''Bin yıllık komşumuz İran'da sinema emekçilerinin yaşadıklarına kayıtsız kalamayız. Yasaklı olan yönetmen Niki Karimi onur konuğumuz. Davet ettiğimiz halde hapis tutulduğu ve yurtdışı yasağı olduğu için aramızda bulunamayan İranlı yönetmenler Mojtaba Mirtahmasb ve Jafar Panahi'ye özgürlük taleplerimizi buradan haykırıyoruz. Düzenlediğimiz kampanya ile kendilerine özgürlük mektuplarını yollayacağız.'' Niki Karimi ile Akaydın, üzerinde ''Yasaksız sinema, yasaksız Panahi & Mirtahmasb yazılı kartpostalı Ankara'daki İran Büyükelçiliği'ne gönderilmek üzere imzaladı. Karini ile Akaydın, Altın Portakal'ın simgesi olan Venüs heykelini de imzaladı. Resepsiyona katılanlar ipine maytap bağlanmış üzerinde festivalin bu yılki simgesi martı bulunan beyaz balonları, İranlı yönetmenlerin özgür kalması ümidiyle yakarak, havaya uçurdu. Resepsiyon, Grup Marşandiz'in mini konseriyle sona erdi.