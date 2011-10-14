-Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel korteji yapıldı ANTALYA (A.A) - 14.10.2011 - 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geleneksel kortejinde üstü açık araçlardan hayranlarını selamlayan sanatçılar, kadına yönelik şiddeti kınayan pembe pankartlar taşıdı. Şiddetli yağış nedeniyle ertelenen Altın Portakal Film Festivali'nin son gününde geleneksel kortej düzenlendi. Antalya Kültür Merkezi'nin önünden başlayıp, Büyükşehir Belediyesine kadar süren kortejde, sinemanın emektarları ile genç oyuncu ve yönetmenler, Antalyalıları selamladı. Üstü açık araçlardan yol kenarlarında bekleyen vatandaşlara karanfiller atan sanatçılar, üzerinde ''Şiddetle barışmayacağız'', ''Yeter kadınlar ölmesin'', ''Erkeksen vurma, kadınsan susma'', ''Şiddete göz yummak şiddete suç ortağı olmaktır'', ''Anneni seviyor, eşini dövüyor musun?'', ''Şiddeti önlemek devletin görevidir'', ''Uzakta aramayın, tehlike evin içinde'' yazılı pembe pankartlar taşıdı. Konfeti yağmuru arasında Antalya Büyükşehir Belediyesine ulaşan sanatçıları kapıda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, karşıladı. Akaydın ve sanatçılar daha sonra belediye hizmet binasının teras katına çıkarak, bina önünde toplanan kalabalığı selamladı. Terasta bir araya gelen Başkan Akaydın ile festivalde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Engin Çağlar sohbet ederken yanlarına sanatçı İlyas Salman geldi. Çağlar, İlyas Salman'ın çok konuştuğunu ima ederek Akaydın'a, ''İlyas Salman, bir saat kadar kısa ve öz konuşuyor'' diye şaka yaptı. Bunun üzerine Akaydın da, yerel seçimler öncesinde İlyas Salman ile mahalleleri dolaşarak halktan oy istediklerini belirtti ve ''Bir ara başkanlık elden gidecek sandım'' sözleriyle şakaya katıldı. Festivalin başından beri, değişik kostümlerle gözleri kapalı olarak ''heykel kadar'' hareketsiz durarak gösterilerini yapan Sokak Sanatları Atölyesi üyeleri de belediyenin önünde gösteri sergiledi. Anadolu Ateşi ekibi de alanda davul şov yaptı. -Kortejde yaralandı- Öte yandan 1. Antalya Kadın Zirvesi'ne katıldığı için korteje davet edilen Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülser Öztunalı Kayır, kortejde yer alan cipe binmeye çalışırken aracın hareket etmesi sonucu düştü. İlk müdahalesi Antalya Kültür Merkezi'nin bahçesinde ambulans içinde yapılan Kayır, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çeşitli tetkikleri yapılan Kayır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.