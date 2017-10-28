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Kültür-Sanat

Altın Portakal'da perdesi kapatılan '54. Ulusal Yarışma'da 'En iyi Film' ödülü 'Daha'ya

Gecede, 'En İyi Yönetmen' ödülünü 'Put Şeylere' filmiyle Onur Ünlü aldı

28 Ekim 2017 11:18

Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışması’nın iptal edilmesine tepki olarak yönetmen Kaan Müjdeci’nin öncülüğünde İstanbul'da düzenlenen '54. Ulusal Yarışma'da 'En İyi Film' ödülü Onur Saylak'ın yönettiği 'Daha'ya verildi.

Gecede, 'En İyi Yönetmen' ödülünü 'Put Şeylere' filmiyle Onur Ünlü aldı. Ahmet Büke ve Emre Yeksan 'Körfez' filmiyle 'En İyi Senaryo'yu, Hazar Ergüçlü 'Kar' filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu', Ahmet Mümtaz Taylan 'Hayat Van Eck' ve 'Daha' filmleriyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı.

SİYAD en iyi film ödülü ‘Mr. Gay Syria’ filmine verilirken, ‘Yıldırım Önal Özel Anı Ödülü’ Ayşen Gruda'ya verildi. Gruda’nın ödülünü alan Nur Sürer “Antalya Film Festivali'nin gerçek sahibi sinemacılardır” dedi.

 

"En güzel tören"

 

‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Ahmet Mümtaz Taylan, törenin gördüğü en güzel ödül töreni olduğunu ifade ederek, “Kültür Bakanı'nın, müsteşarının, valinin, kültür müdürünün, kaymakamın, milli eğitim müdürünün, festival şeysinin konuşmadığı bir festivali ilk defa görüyorum. Bence Antalya'ya döndüğü zaman da biz buna bir isimle devam edelim” dedi

 

"Tarihe geçtik"

 

Onur Ünlü ise çok cesur davranarak, tarihe geçtiklerini ifade ederken, SİYAD Başkanı Tül Akbal Süalp, “Sustukça sıra hepimize geliyor, gelmeye de devam edecek. Uzun bir hikâyenin herhangi bir yerindeyiz aslında. Bu hikâye aslında Antalya'da belgesele uygulanan zorbalıkla başladı” dedi.

Onur Saylak da “Bu ülkede kimlerin nerelerden döndüğünü çok iyi biliyoruz, bu festival yerine geri dönecek” ifadelerini kullandı. Jüri üyesi duayen oyuncu Kadir İnanır ise “Siz varken hiç korkmayın hiç kimse bir şey yapamaz” dedi. Gecede Mabel Matiz ve Tuğçe Şenoğul mini bir konser verdi.

 

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