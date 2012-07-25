Altın Portakal'da jüri değişikliği

49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ulusal uzun metraj jürisi başkanlığına Hülya Avşar'ın seçilmesi nedeniyle büyük polemik yaratmış, jüri listesindeki iki isim Kutluğ Ataman ile Levent Kırca görevi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Bu iki ismin yerine kimin jüriye dahil olacağı merak ediliyordu. Jüriye ilk katılan isim yönetmen Barış Pirhasan oldu.

Jüri üyeliğini kabul eden Barış Pirhasan, Altın Portakal jürisinde yer almanın kendisi için onur verici olduğunu söyledi.

“Usta Beni Öldürsene” filminin senaryosuyla 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Senaryo" Ödülü’ne değer görülen Barış Pirhasan, aynı filmiyle 1998 Ankara Uluslararası Film Festivali’nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerinin de sahibi oldu.

Diğer ismin de yönetmen olduğu ve yarın açıklanacağı öğrenildi.