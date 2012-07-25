T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Altın Portakal'da jüri değişikliği

Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliğinden çekilen Kutluğ Ataman'ın yerine Barış Pirhasan seçildi.

25 Temmuz 2012 21:08

49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ulusal uzun metraj jürisi başkanlığına Hülya Avşar'ın seçilmesi nedeniyle büyük polemik yaratmış, jüri listesindeki iki isim Kutluğ Ataman ile Levent Kırca görevi kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Bu iki ismin yerine kimin jüriye dahil olacağı merak ediliyordu. Jüriye ilk katılan isim yönetmen Barış Pirhasan oldu.

 
 
Jüri üyeliğini kabul eden Barış Pirhasan, Altın Portakal jürisinde yer almanın kendisi için onur verici olduğunu söyledi.
 
“Usta Beni Öldürsene” filminin senaryosuyla 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde "En İyi Senaryo" Ödülü’ne değer görülen Barış Pirhasan, aynı filmiyle 1998 Ankara Uluslararası Film Festivali’nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerinin de sahibi oldu.
 
Diğer ismin de yönetmen olduğu ve yarın açıklanacağı öğrenildi.
 

ETİKETLER

jürialtın portakal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24