Altın Portakal'da 60’lı yılların rüzgarı

1964 yılında doğan 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, ana temalarından birini “60’li yıllar” olarak belirledi.



Beş yıllık bir plan çerçevesinde geliştirilen bu konsept dahilinde, gelecek yıl festivalde ana temalardan birisi1970’lerin sineması olacak. Daha sonraki yıllarda da 1980’ler, 1990’lar ve 2000’ler aynı şekilde ele alınarak ilerlenecek. Böylece, Altın Portakal’ın 50nci yılında Türk sinemasının 50 yıllık gelişim çizgisinin ele alınması, 50 yıllık bir sinema panoramasına ulaşılması hedefleniyor.



“60’li yıllar” teması dahilinde 10 önemli yönetmenden birer örnekle film gösterimleri gerçekleştirilirken, özel sergiler, dinletiler ve Altın Portakal için hazırlanan özel yayınlarla, geçmişe yolculuk çok yönlü olarak ilerleyecek.



Film gösterimleri



46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, on yönetmeninden birer örnekle Türk sinemasının en verimli yıllarına, 60’lı yıllarına doğru yola çıkacak. Filmler arasında yer alan “Bitmeyen Yol” emeğin sömürüsünü konu edinmiş ve döneminde sansürlenerek gösterime girmemişti. Türk Sinema Tarihçisi Giovanni Scognamillo’nun deyişiyle Vedat Türkali’nin senaryosundan çekilen “Karanlıkta Uyananlar” ile Ertem Göreç, emekçi sorunlarını, grev, sendikal haklar gibi konuları ele alan ilk Türk filmini yönetmişti. Eylül ayında, ölümünün 25.yılında anılmış olan Yılmaz Güney’in “Seyit Han” filmi 1969 Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı.



60’lı yıllardan gösterime girecek filmler



ACI HAYAT Metin Erksan 1962

AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR Memduh Ün 1964

BİTMEYEN YOL Duygu Sağıroğlu 1965

ÇALIKUŞU Osman Fahir Seden 1966

GURBET KUŞLARI Halit Refiğ 1964

KARANLIKTA UYANANLAR Ertem Göreç 1964

SEYİT HAN Yılmaz Güney 1968

SON KUŞLAR Erdoğan Tokatlı 1965

VESİKALI YARİM Ö. Lütfi Akad 1968

YASAK SOKAKLAR Feyzi Tuna 1965





Bir şarkıdır 60’lar



60’li yıllar teması dahilinde, Metin Bükey dinletisi ve söyleşisi ile Ülkü Erakalın’ın hazırladığı Yeşilçam şarkıları, sinemaseverleri müzik yolculuğuna çıkaracak.



60’ların kült bestecisi Metin Bükey’le yapılmış kayıtla Metin Bükey’i anlatacak olan Necip Sarıcı, Metin Bükey’in parçalarından da örnekler dinletecek.

Tarih: 15 Ekim 2009

Saat:15.00

Yer: ANSAN



46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ,”Müziğin Sineması, Sinemanın Müziği temasıyla da ilintili olarak Yeşilçam şarkılarını gündeme getirecek ve sinemaseverlerle paylaşacak. Festivalin bu yılki Onur Ödülü sahiplerinden, sinemada 50. yılını kutlayan Ülkü Erakalın adına düzenlenecek gecede, Erakalın anılarını ve belgelerini, Yeşilçam Şarkıları eşliğinde sinemaseverlerle paylaşacak. Piyano çalıp, şarkılar söyleyecek olan Erakalın’a sürpriz konuklar eşlik edecek.

Tarih: 15 Ekim 2009

Saat :21.00

Yer: AKM Aspendos Salonu



Altyazı Sinema Dergisi ekibi tarafından Altın Portakal için hazırlanan kitapta, 60’LI YILLAR 'Yeşilçam sinemasının altın çağı' başlığı altında ‘Giovanni Scognamillo’nun bir yazısı ve ‘Türk sineması- 60’lar: Yeşilçam'ın doğuş yılları’ başlığı altında Atilla Dorsay’ın bir yazısı da yer alacak. Ayrıca 10 sinema eleştirmeninin, festivalde gösterimi yapılacak olan 60’li yıllara ait 10 filme dair yazısı da Altın Portakal için hazırlanan bu özel kitapta yer alıyor. Atilla Dorsay o yılları kitapta “Yeşilçam denen olgunun da tüm özellikleriyle biçimlendiği yıllardır” ;”60’ların temel bir özelliği elbette o yıllarda sinemaya başlayan yönetmenlerin çokluğudur”; “60’ların cazibesi, çekiciliği ve koca bir toplumun kolektif belleğini oluşturmadaki katkıları gözden kaçabilir mi?” şeklinde tanımlıyor.



60’lara kare kare bir yolculuk



46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, dahilinde yer alan sergiler de, 1960’lar rüzgârını hatırlatacak. Alican Sekmeç’in hazırladığı 60’lı yılların filmlerini, şarkılarını, repliklerini sinemaseverlerle buluşturan; o yılları temsil eden “en özgün”, “en sevimli”, “izleyenleri şenlendirecek” 50 kareden oluşan “Bir Şenliktir Yeşilçam” adlı sergi ile 60’lı yıllar Türk Sineması’nda öne çıkan 21 yönetmenin çeşitli filmlerinden kamera arkası görüntülerini günümüz izleyicisiyle buluşturan Agâh Özgüç’ün “60’ların Kamera Arkası” adlı sergisi festival takipçilerine, sanat dolu anlar yaşatacak.



‘Bir Şenliktir Yeşilçam’ Sergisi



“… ‘Dünyanın En Güzel Kadınısın Sen’, ‘Ağlama Değmez Hayat’, ‘Turist Ömer Derler Benim Adıma’, ‘Karakolda Ayna Var, Kız Kolunda Damga Var’, ‘Buruk Acı’, ‘Hayat Bazen Tatlıdır’, ‘Gümüş Gerdanlık’, ‘Sevemedim Kara Gözlüm’, ‘Katibim’, ‘Kızılcıklar Oldu mu?’, ‘Tamba Tumba Esmer Bomba’, ‘Abudik Gubidik Twist’ ve daha nicelerini filmler boyunca esas kız ya da esas oğlan tarafından az dinlemedik. Esas oğlanlar genelde kendi sesleriyle arz-ı endam ederken, esas kızlar daha çok ya Sevim Şengül’dü ya da Belkıs Özener’di. Ama olsun o şarkılar da o replikler de bizimdi, bizdendi. Bir şenliktir Yeşilçam derken işte o 60’lı yılların filmlerini, şarkılarını, repliklerini hatırlayalım dedik. Sergimizdeki resimler bütün 60’lı yılları içermiyor tabiî ki. İçeremez de. Ama bizler o yılları temsilen içinden en özgün, en sevimli ve bizi şenlendirecek karelerden 50 tanesini seçtik…”

Yer: AKM Fuaye

Açılış: 12 Ekim 2009 saat:16:00



Sergide, 60’lı yıllar Türk Sineması’nda öne çıkan 21 yönetmenin çeşitli filmlerinden kamera arkası, 30X40 boyutlarında, yarı mat fotoblok 50 fotoğraf yer alıyor. Bu yönetmenler: Lütfi Ö. Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, Memduh Ün, Osman Seden, Erdoğan Tokatlı, Atıf Yılmaz, Duygu Sağıroğlu, Ertem Göreç, Feyzi Tuna, Yılmaz Güney, Ülkü Erakalın, Haldun Dormen, Mehmet Dinler, Orhan Elmas, Süreyya Duru, Ertem Eğilmez, Nejat Saydam, Yılmaz Duru, Behlül Dal, Atilla Tokatlı.

Yer: AKM Fuaye

Açılış: 12 Ekim 2009 Saat: 16.00



