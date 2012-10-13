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Kültür-Sanat

Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülü, Macar Yönetmen Krisztina Deak'ın "Aglaya-Aglaja" adlı filmine verildi

13 Ekim 2012 02:24

49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma dalında En iyi Film ödülünü Hüseyin Tabak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Güzelliğin On Par'Etmez' aldı. Film altı dalda ödül kazanarak geceye damga vururken, festivalin diğer favori filmleri ‘Zerre’  'ilk film' dahil dört ödül kazanırken, ‘Elveda Katya’ üç ödülle festivali kapattı. İddialı yapımlardan ‘Küf’ ise iki ödül kazandı.

CH Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile katıldı. Kılıçdaroğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve oyuncu İlyas Salman eşlik etti.
 
Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, festival süresince günahı ve sevabıyla ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Jüri üyelerine ve sanatçılara teşekkür eden Akaydın, "Daha demokrat bir Türkiye'de zulme son vererek ve hepsinden önemlisi barış içinde yaşamak için Antalya halkının sesini buradan güçlü bir sesle haykırmak istiyorum" dedi.
 
 Gecenin sürprizleri ise erkek ve kadın oyuncu dallarında oldu. İşte ödüllerin tam listesi:
 
 

Ulusal Yarışma 

 
 
En İyi Film: Güzelliğin On Par’Etmez 
İlk Film: Zerre 
Jüri Özel: Toprağın Çocukları 
Yönetmen: Erdem Tepegöz (Zerre) 
Senaryo: Hüseyin Tabak (Güzelliğin On Par’Etmez) 
Müzik: Tamer Çıray (Elveda Katya) 
Kadın Oyuncu: Anna Andrusenko (Elveda Katya) 
Erkek Oyuncu: Abdülkadir Tuncer (Güzelliğin On Par’Etmez) 
Görüntü Yönetmeni: Florent Herry (Pazarları Hiç Sevmem) 
Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova (Zerre) 
Kurgu: Christoph Loide (Güzelliğin On Par’Etmez) 
Yardımcı Kadın: Lale Yavaş (Güzelliğin On Par’Etmez) 
Yardımcı Erkek: Tansu Biçer (Küf) 
SİYAD: Zerre 
Behlül Dal Jüri Özel: Yüşa Durak (Güzelliğin On Par’Etmez) 
Avni Tolunay Jüri Özel: Küf (Saç ve Makyaj dalında) 
Kent Konseyi: Elveda Katya
 
 

Uluslararası yarışma

 
 
En İyi Film: Aglaya 
Jüri Özel: Gülümse 
Performans: Supermarket 
Gençlik Jürisi: Gülümse 
SİYAD: Aglaya
 
 

Diğer ödüller

 
 
Belgesel: Siirt’in Sırrı 
İlk Belgesel: Ben, Sen, O 
Jüri Özel (Belgesel): Yuva 
Kısa Film: Sessiz- Be Deng 
Jüri Özel (Kısa Film): Buhar 
Toplumsal Vicdan: Menekşe’den Önce 
Halkın Portakalı: Sessiz Çığlık 
 
 

Törenden notlar

 
 
* Jüri Erkek Oyuncu dalında büyük sürprize imza attı. Herkesin favorisi ‘Küf’teki performansıyla Ercan Kesal’dı. Ancak jüri Güzelliğin On Par’Etmez filmiyle 
Abdülkadir Tuncer’i bu ödülü değer buldu. 
 
* Aynı şekilde kadın oyuncu ödülünde de ‘Zefir’deki performasıyla herkesin favorisi olan 
Jale Arıkan yerine ‘Elveda Katya’ filmiyel Anna Andrusenko heykelciği aldı. 
 
* Anna Andrusenko ödülünü bir kaza sonucu kırdı. 
 
* Jüri her ödül için gerekçeli kararı seyircilerle paylaştı. 
 
* Hülya Avşar ödüllerle ilgili olarak: “Seyrettiğimiz bütün filmlerin hepsi ödüle layık. Birbirinden ayırmak zor oldu. Altını çizmemiz gereken bir takım filmler vardı. Neredeyse oybirliği ile kararlar alındı” dedi. 
 
* Ödül törenini Ali Sunal sundu 
 
* Kısa Film Ödülünü kazanan Rezan Yeşilbaş ödülünü Zeki Demirkubuz’a adadı.

 

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