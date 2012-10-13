Altın Portakal ödülleri sahiplerini buldu

49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma dalında En iyi Film ödülünü Hüseyin Tabak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Güzelliğin On Par'Etmez' aldı. Film altı dalda ödül kazanarak geceye damga vururken, festivalin diğer favori filmleri ‘Zerre’ 'ilk film' dahil dört ödül kazanırken, ‘Elveda Katya’ üç ödülle festivali kapattı. İddialı yapımlardan ‘Küf’ ise iki ödül kazandı.

CH Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile katıldı. Kılıçdaroğlu'na Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın ve oyuncu İlyas Salman eşlik etti.

Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, festival süresince günahı ve sevabıyla ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Jüri üyelerine ve sanatçılara teşekkür eden Akaydın, "Daha demokrat bir Türkiye'de zulme son vererek ve hepsinden önemlisi barış içinde yaşamak için Antalya halkının sesini buradan güçlü bir sesle haykırmak istiyorum" dedi.

Gecenin sürprizleri ise erkek ve kadın oyuncu dallarında oldu. İşte ödüllerin tam listesi:

Ulusal Yarışma

En İyi Film: Güzelliğin On Par’Etmez