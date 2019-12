-ALTIN PORTAKAL JÜRİLERİ YEMEKTE BULUŞTU ANTALYA (A.A) - 07.10.2010 - Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri yemekte bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mustafa Akaydın, başkanlığını Kadir İnanır'ın yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri Meral Okay, Meltem Cumbul, Hüseyin Kuzu, Gökhan Kırdar'a yemek verdi. Yemeğe, Mustafa Akaydın'ın eşi Günseli Akaydın, sanatçılar Sümer Tilmaç ve Coşkun Göğen de katıldı. Jüri Başkanı Kadir İnanır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmaya katılmayı hak eden filmlerin çok değerli olduğunu söyledi. Jüri üyelerinin her zaman göreceli bir yapı arz ettiğini belirten İnanır, ''Bu yarışmaya katılan filmler zaten başarıyı hak etmiş filmlerdir. Bu nedenle ödül alamayan filmler için üzülmemek gerekiyor'' dedi. Bu yılki jüride az tartışmalı, güzel neticelerin çıkacağını vurgulayan İnanır, Türk sinemasına değer veren bu tür organizasyonların çoğalmasını istediğini de anlattı. İnanır, ''Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin daha da güçlenmesi için bu görevi üstlendim. Çünkü burada Türk sineması kazanacak. Bütün Antalyalıları bu festivale katkılarından dolayı kutluyorum'' diye konuştu. -''İZLEYİCİ SAYISINI 500 BİNE ULAŞTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ''- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da geçen yıl düzenlenen festivale göre daha iyi hazırlandıklarını ve festival çemberini büyüttüklerini söyledi. İlk kez festivalin iki kortejle kutlanacağına işaret eden Akaydın, etkinliklerin bu yıl ilk kez Burdur, Isparta, Manavgat, Serik ve Side'de de yapılacağını bildirdi. Akaydın, ''İlk defa 730 etkinlik sayısına ulaşılacak. Bu yıl izleyici sayısını 500 bine ulaştırmayı düşünüyoruz'' diye konuştu. Festivalde bu yılki ana temanın ''Toplumsal etkileşim ve Türk Sineması'' olduğunu belirten Akaydın, bu yıl festivalde iddialı olduklarını kaydetti. Jüri üyesi Meltem Cumbul da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kendisi açısından çok önemli olduğunu belirterek, bu yıl festivalde jüri üyesi olduğu için büyük bir sorumluluk aldığını kaydetti. Cumbul, ''Çok dikkatli kararlar vermek gerekiyor. Jüride yer alan arkadaşlarımla bir arada ümit ediyorum ki aynı görüşleri taşırız. Fazla bir karmaşa olacağını düşünmüyorum. Kadir İnanır ile aynı jüride olmak da çok güzel'' dedi. Meral Okay da Antalyalıların festivale sahip çıkışlarının sevindirici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Biz ancak teşekkür edebiliriz, bizi buraya davet ettikleri için. Dokuz gün sadece sinema konuşacağız, sinema izleyeceğiz, sinemacılarla beraber olacağız. Bu mesleğe gönül vermiş insanlarla birlikte olacağız. Bu açıdan çok değerli.''