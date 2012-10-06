Altın Portakal Film Festivali bugün başlıyor

Antalya’da heyecan dorukta. Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali Altın Portakal’ın 49’uncusu bugün başlıyor.

6 – 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılışına Türk sinemasının “Sultan”ı ünlü sanatçı Türkan Şoray imza atacak.

6 Ekim akşamı gerçekleştirilecek açılış töreninde Türkan Sultan’a sanatta sosyal sorumluluk ödülü sunulacak. Aynı gece, yaşam boyu onur ödülüne değer görülen yönetmen Duygu Sağıroğlu, yapımcı Necip Sarıcı, usta oyuncular Güler Ökten, Salih Güney ve Meral Zeren’e de ödülleri sunulacak.

Festivalin bu yılki ana teması “Mizah, Muhalefet ve Demokrasi”. Mizah tarih boyunca insanlığın eleştirel duruşunun simgesi oldu. Mizah yoluyla eleştiri 90’lı yıllara olduğu gibi o yılların Türk sinemasında öne çıkan filmlere de damgasını vurdu. Bu yılın ana teması bu nedenle “Mizah, Muhalefet ve Demokrasi” olarak belirlendi.

1990’lı yılları odağına alan 49. Altın Portakal’da Türkiye’nin önde gelen mizah sanatçılarını sanatseverlerle buluşturacak Türkiye Mizah Zirvesi’ne imza atılacak. Zirveye sunulan metin ve eserler kitaplaştırarak, okurlara armağan edilecek.

Ulusal ve uluslararası uzun metraj film yarışmaları, ulusal - uluslararası özel ve tematik gösterimler, kısa film ve belgesel film yarışmaları, açık havada film gösterimleri, gala söyleşileri festival programı içinde özel bir yer tutuyor.

Altın Portakal, sinema yıldızlarını hayranlarıyla buluşturacak geleneksel kortej geçişiyle kente bu yıl da karnaval havası yaşatacak. Üç il - 19 ilçeyi kapsayan geniş bir coğrafyada halkla kucaklaşacak 49. Altın Portakal; paneller, seminerler, sergiler, atölye çalışmaları, kısa film atölyeleri, sanatçı - halk buluşmalarıyla toplumun her kesiminden sinemaseverlere ulaşacak.

Ulusal ve uluslararası uzun metraj dallarında 10’ar filmin yarışacağı 49. Festivalde, 21 kısa, 16 belgesel film yarışacak.