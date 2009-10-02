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Kültür-Sanat

Altın Portaka'da '100binkişi'

'100binkişiydiler' adlı büyük yürüyüşü anlatan belgesel, 2009 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Belgesel Adayı seçildi.

02 Ekim 2009 03:00

'100binkişiydiler' adlı büyük yürüyüşü anlatan belgesel, 2009 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Belgesel Adayı seçildi.

Başrol oyuncuları grevci işçiler olan '100binkişiydiler' adlı belgesel film, 2009 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Belgesel Adayı seçildi.

Yönetmenliğini Metin Kaya’nın yaptığı '100binkişiydiler' filminde, büyük grevi yaratan işçiler dışında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Yıldırım Akbulut, Çalışma Bakanı İmren Aykut gibi birçok politikacı ile röportajlar yer alıyor.

İlk gösterimi 4 Ocak’ta, büyük yürüyüşün yıldönümünde gerçekleşen 2009 yapımı filmin, 1 Mayıs günü İstanbul’da galası yapıldı ve İşçi Filmleri Festivali açılış filmi seçildi. Film ayrıca Documentarist Belgesel Festivali’nde de gösterildi.

2009 Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Belgesel adayı gösterilen film ayrıca SİYAD 2009 En İyi Belgesel Ödülü'ne de aday.

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