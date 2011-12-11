-Altın ödüllü kitap okuma kampanyası DENİZLİ (A.A) - 11.12.2011 - Denizli'de bir ilköğretim okulu, anne ve babalarının okuma alışkanlığı konusunda çocuklarına örnek olmasını sağlamak için velilere yönelik, yapılacak sınav sonucunda ''çeyrek altın'' ödüllü kitap okuma kampanyası düzenledi. Denizli'de öğrenci ve velilere okuma alışkanlığı kazandırmak için bugüne kadar aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün himayelerinde yürütülen ''Kitapla Buluşma Vakti'' projesi de olmak üzere çeşitli uygulamaları hayata geçiren Hürriyet İlköğretim Okulu, aynı çerçevede velileri bu kez ödülle kitap okumaya ve çocuklarına örnek olmaya teşvik edecek. Okul yönetimi ve okul aile birliğince uygulamada, kendilerine dağıtılan ''Bu Çocuk Beni Anlamıyor'' adlı kitabı okuyacak olan veliler, kitabı okuduklarını ve anladıklarını ispat edecekleri bir sınava tabi tutulacak ve sınavda ilk 10 dereceye giren velilere, birer çeyrek altın hediye edilecek. Hürriyet İlköğretim Okulu Müdürü Halil Ecevit, toplumda okuma bilincini geliştirmek, özellikle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla böyle bir proje geliştirdiklerini belirtti. Okul Aile Birliği Başkanı Recep Durmuş da ''Türkiye okuyor, Denizli okuyor, ya siz'' sloganıyla gerçekleştirdikleri proje ile velileri kitap okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade ederek, kitap okuma alışkanlığının, çocuklukta anne ve babadan görerek, evlerde kazanılabilecek bir alışkanlık olduğuna işaret etti.