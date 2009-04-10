Altın ödüllü atık pil toplama kampanyası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, düzenlediği atık pil toplama kampanyasına katılanlara çekilişle altın, saat ve kitap hediye edecek.



Kaymakam Gerçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de atık pillerin çevre ve insan sağlığına verdiği zararların henüz yeterince bilinmediğini söyledi.



Gerçel, çevre ve insan sağlığının korunması konusunda herkese görev düştüğünü belirterek, bu sorumluluğun bilinciyle atık pil toplama kampanyası düzenlediğini kaydetti.



Kampanyaya Melikgazi Belediyesi, Toplum Destekli Polis Merkezi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre Koruma Vakfı ve basın kuruluşlarının destek verdiğini bildiren Gerçel, şöyle konuştu:

"Kampanyamız tüm Kayseri'yi kapsıyor. Atık pillerini bize getirenlere Kayseri kartpostallarından hediye ediyorum. Ayrıca, her ay çekiliş yaparak 20 kişiye kitap, yıl sonunda da en çok atık pil getirenlere altın, saat ve kitap hediye edeceğim. Bu sayede hem çevrenin korunmasına hem de kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyorum."

