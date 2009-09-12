Altın madalyalı şampiyon çift cinsiyetli çıktı!

Berlin'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 800 metrede altın madalya kazanan Güney Afrikalı Caster Semenya'nın durumu netleşiyor.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından yapılan cinsiyet testinin sonuçları medyaya sızdı. Bilgilere göre Semenya, ya inter gender (erkeklik ya da dişiliğin net olmadığı bir durum) ya da çift cinsiyetli.

Olayı ortaya çıkaran İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, IAAF, cinsiyet testinin sonucunu aldı ama Semenya ile konuşmadan önce bunu bir daha incelemeden geçirecek. Daha önce de Avustralya gazeteleri, raporda Semenya'nın çift cinsiyetli olduğuna dair haberler yayınlamış ve Güney Afrika Meclisi'ni kızdırmıştı. IAAF sözcüsü Nick Davies ise, "Bu tip haberleri dikkatle değerlendirmek gerekir. Çünkü bunların hiçbiri IAAF'in resmi açıklaması değil" diye konuştu. IAAF yetkilileri ayrıca, Monaco'da 20-21 Kasım tarihlerinde yapılacak konsey toplatısına kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmayacağını açıkladı. Uzmanlar, sonuçların 3 anlama gelebileceğini belirtiyor: 1-Bu durum Semenya'ya avantaj sağlamıyor. 2-Bu durum ona avantaj sağlıyor ve tedavi imkanı yok. 3-Bu durum ona avantaj sağlıyor ama tedaviyle iyileşebilir.